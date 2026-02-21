Em um duelo eletrizante no estádio Cícero de Souza Marques, o São Paulo mostrou força e resiliência para vencer o RB Bragantino por 2 a 1, neste sábado. A vitória garantiu ao Tricolor a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista, quebrando a invencibilidade do time da casa na competição. A partida teve de tudo: gols bem trabalhados, bola na trave, grandes defesas e um final dramático com a expulsão do zagueiro são-paulino Alan Franco nos acréscimos.

Eficiência tricolor e vantagem inicial

O jogo começou estudado, mas com o Massa Bruta tentando impor seu ritmo em casa. O time de Bragança Paulista teve a chance mais clara de abrir o placar aos 33 minutos, quando Gustavinho carimbou a trave esquerda de Rafael. No entanto, o futebol pune a falta de eficiência. O São Paulo, que até então encontrava dificuldades para finalizar, foi letal em sua primeira chance real.

Aos 40 minutos, Lucas Ramon fez boa jogada pela direita e cruzou. A defesa do Bragantino não cortou e Bobadilla apareceu livre para finalizar entre as pernas do goleiro Cleiton, abrindo o placar. O gol deu tranquilidade aos visitantes, que foram para o intervalo com a vantagem mínima, apesar do susto em uma cabeçada de Gustavo Marques nos acréscimos.

Jogada ensaiada e reação dos donos da casa

Na volta para o segundo tempo, o São Paulo ampliou o marcador logo aos 7 minutos, em uma jogada de bola parada inteligente. Danielzinho cobrou falta ensaiada, Luciano desviou de costas e Lucas Moura, com o gol aberto, empurrou para as redes, fazendo 2 a 0. Parecia que a classificação seria tranquila, mas o RB Bragantino não se entregou.

O goleiro Rafael precisou operar um milagre aos 24 minutos, espalmando uma cabeçada à queima-roupa de Juninho Capixaba. Porém, dois minutos depois, a pressão surtiu efeito. Após cobrança de escanteio de Sosa, o zagueiro Gustavo Marques subiu mais que a defesa tricolor e descontou, incendiando a partida e a torcida local.

Drama, expulsão e vaga garantida

Os minutos finais foram de pura tensão. O RB Bragantino se lançou ao ataque em busca do empate que levaria a decisão para os pênaltis. A situação do São Paulo se complicou drasticamente aos 46 do segundo tempo, quando Alan Franco recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o time com um a menos.

Mesmo com a desvantagem numérica e a pressão sufocante do adversário — que incluiu reclamações de pênalti no último lance do jogo —, o Tricolor conseguiu segurar o resultado. Com o apito final, o São Paulo celebrou a vaga na semifinal, enquanto o RB Bragantino se despede do torneio após uma campanha sólida na fase de grupos.