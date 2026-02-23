A Federação Paulista de Futebol divulgou na tarde desta segunda-feira, 23, as datas e horários dos jogos das semifinais do Paulistão 2026. No próximo sábado, 28, o Novorizontino recebe o Corinthians no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, às 20h30 (de Brasília). Já no domingo, 1, o Palmeiras recebe o São Paulo na Arena Crefisa Barueri, também às 20h30 (de Brasília).

Líder da primeira fase, o Novorizontino venceu o Santos por 2 a 1 no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi no domingo, 22, e avançou no Paulistão. O Corinthians, por outro lado, empatou em 1 a 1 com a Portuguesa no tempo regulamentar e avançou nos pênaltis em pleno Canindé. Agora, os times medem forças na primeira semifinal para chegar à decisão do estadual.

Vice-líder da competição, o Palmeiras venceu o Capivariano por 4 a 0 com tranquilidade no sábado, 21, na Arena Crefisa Barueri, e chegou à semifinal do Paulistão. Já o São Paulo quebrou um tabu de sete anos ao vencer o Bragantino fora de casa por 2 a 1 e avançar de fase no estadual. No próximo sábado, 1, os times se enfrentam no segundo Choque-Rei do ano. No primeiro duelo deste ano entre as equipes, o Verdão levou a melhor ao superar o Tricolor Paulista por 3 a 1.

As semifinais serão transmitidas pela Record, TNT Sports, CazéTV e HBO Max.

A final do Paulistão será disputada em dois jogos no mês de março. A partida de ida será no dia 4 de março, enquanto a volta está marcada para o dia 8.