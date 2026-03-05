O zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, foi suspenso por 12 jogos e condenado a pagar uma multa de R$ 30 mil por falas machistas direcionadas à árbitra Daiane Muniz, segundo informações do site ge. Depois da derrota para o São Paulo, nas quartas de final do Campeonato Paulista, o atleta reclamou do fato de a FPF (Federação Paulista de Futebol) escalar uma mulher para a partida.

O julgamento, realizado na última quarta-feira, 4, determinou a suspensão apenas para campeonatos estaduais, além da multa financeira. O jogador foi enquadrado nos artigos 243-G e 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que se referem à prática de atos discriminatórios e ofensas à honra.

“Primeiramente, eu quero falar da arbitragem, porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho”, disse Gustavo Marques, após a eliminação.

“Era o sonho da gente chegar à semifinal ou até à final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para os jogos desse tamanho e não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então desculpa se estou falando alguma coisa para as mulheres”, acrescentou o atleta.

Gustavo Marques se retratou na zona mista logo após a partida: “Quero vir aqui a público para pedir perdão para todas as mulheres pela minha fala. Eu sei que eu sou ser humano, todo ser humano erra. Naquele momento, eu estava com a cabeça quente, estava nervoso, falei coisa que eu não deveria. Também fui ali na Daiane, pedi perdão para ela. Ela estava com uma assistente, também pedi perdão para ela, porque ela também é mulher. Acho que eu errei de ter falado”.