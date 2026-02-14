Em uma noite de tensão e nervosismo em São Januário, neste sábado, 14, o Vasco não conseguiu superar o Volta Redonda no tempo regulamentar e precisou dos pênaltis para avançar no Campeonato Carioca. Pressionado pela torcida e saindo atrás no placar após uma falha individual, o time cruzmaltino lutou para buscar o empate por 1 a 1 na etapa final e foi vitorioso por 5 a 3 na bola parada. O Gigante da Colina aguarda Fluminense x Bangu para descobrir o adversário na semifinal.
Erros, vaias e o castigo do Voltaço
O jogo começou com o Vasco tentando impor seu ritmo, mas esbarrando em um problema crônico: a falta de precisão. Apesar de ter a posse, o time da casa pecava excessivamente nos passes, gerando impaciência nas arquibancadas. O Volta Redonda, fiel à sua estratégia de melhor campanha do interior, aguardava o erro adversário. E ele veio aos 28 minutos.
Em uma saída de bola equivocada, Puma Rodríguez errou o passe, permitindo que Jean Victor lançasse Ygor Catatau nas costas da defesa. O atacante ganhou na velocidade de Cuesta e tocou na saída de Léo Jardim para abrir o placar. O gol foi o estopim para a torcida vascaína, que passou a vaiar o técnico Fernando Diniz e o desempenho da equipe, que foi para o intervalo sob forte pressão e desvantagem.
Mudanças de Diniz e o alívio do empate
Precisando de uma resposta imediata, Diniz voltou do intervalo com três alterações: Rojas, Tchê Tchê e Paulo Henrique entraram para dar nova dinâmica ao time. A postura mudou. O Vasco adiantou as linhas e passou a sufocar o adversário, acumulando finalizações (foram 13 contra 3 do rival no segundo tempo).
A insistência deu resultado aos 22 minutos da etapa final. Rojas, que entrou bem na partida, mandou um chuveirinho na área. Claudio Spinelli, oportunista, desviou pelo alto entre os zagueiros e marcou o gol de empate, explodindo São Januário em um misto de alívio e esperança.
Pressão final para na muralha Avelino
Após o empate, o jogo se transformou em um ataque contra defesa. O Vasco buscou a virada a todo custo para evitar os pênaltis. Andrés Gomez e Rojas criaram chances claras, mas pararam em uma noite inspirada do goleiro Felipe Avelino, que operou milagres para segurar o resultado.
Nos acréscimos, Puma Rodríguez ainda teve a chance da redenção com um chute cruzado que tirou tinta da trave, mas a bola não entrou. Com o apito final e o 1 a 1 no placar, a decisão da vaga se encaminhou para a marca da cal.
Nos pênaltis, o Vasco converteu a primeira cobrança, com Rojas, e viu Marcos Vinicius desperdiçar do lado adversário. Com isso, o cruzmaltino cravou os gols com Tchê Tchê, Spinelli, David e Pumita Rodríguez e garantiu a classificação.