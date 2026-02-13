O Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, será o palco de um confronto decisivo neste sábado, 14. A U.R.T recebe o Cruzeiro às 19h (de Brasília), em partida válida pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro de 2026. O duelo coloca frente a frente o “Trovão Azul” e a equipe celeste em momentos cruciais da competição estadual.

Situação no Campeonato

A partida é fundamental para as pretensões das equipes na reta final da primeira fase. O Cruzeiro, sob o comando do técnico Tite, chega a esta rodada liderando o Grupo C com 12 pontos e ostentando a melhor campanha geral do torneio. A Raposa vive uma situação confortável: pode garantir a classificação para a semifinal até mesmo com um tropeço, dependendo de resultados paralelos, mas busca a vitória para assegurar a vantagem de decidir em casa nas fases finais.

Para a equipe de Patos de Minas, o cenário é de alerta. A U.R.T está no Grupo A com 11 pontos e luta diretamente por uma vaga na próxima fase. O time precisa de um resultado positivo contra o gigante da capital para não depender exclusivamente de outros jogos, visando avançar seja como líder de sua chave ou como o melhor segundo colocado geral.

Onde assistir U.R.T x Cruzeiro

O torcedor terá diversas opções para acompanhar o confronto. A partida terá transmissão na TV fechada pelo SporTV para todo o Brasil. Além disso, o jogo estará disponível no sistema pay-per-view através do Premiere e via streaming pelo Globoplay.