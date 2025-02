Técnico e Betis confirmam acordo entre Vitor Roque e Palmeiras

“Vitor Roque já não treinou nesta manhã porque parece que sua ida ao Palmeiras está fechada. Ontem, ele participou normalmente, não sabíamos ainda. Sobre sua saída, não tenho muito o que comentar”, disse o chileno.

Roque realizará exames na Espanha e é aguardado no domingo, 2 de março, para ser oficializado pelo clube paulista. Minutos depois da manifestação de Pellegrini foi a vez de o próprio Betis divulgar um acordo para rescisão contratual em suas redes sociais.

“Oficial: O Betis e o Barcelona concordaram em rescindir o empréstimo de Vitor Roque. Sorte em sua nova etapa, Vitor”, disse o clube.

A aquisição do jogador será fechada por 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões) mais bônus em um contrato válido por cinco temporadas.

Pela liberação do atleta, advogados do atacante apresentaram uma tese de defesa aos representantes de La Liga para reverter a decisão inicial de veto da transferência.

Eles se apoiaram na tese na definição da Fifa para o “Registro Técnico” de jogadores e a solução do caso envolvendo Pedro Lima, do próprio Palmeiras, como jurisprudência para liberar o jogador.

Pedro Lima foi emprestado pelo clube paulista ao NK Osijek, da Croácia, depois de atuar na temporada 2023/24 no sub-21 do Norwich City, da Inglaterra. Para liberá-lo, o clube utilizou um recurso autorizado pela Fifa, que teve seu registro revertido pelo Palmeiras depois do fechamento da janela para, em seguida, ser cedido ao novo clube.