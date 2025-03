São Paulo bate Novorizontino e se junta aos rivais na semi do Paulistão

O São Paulo está entre os quatro melhores do Paulistão 2025. O Tricolor repetiu os grandes rivais e garantiu a sua vaga na próxima fase do torneio. O time venceu o Novorizontino por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, 3, no Morumbis, com gol de Callerid. Essa é a primeira vez desde 2019 que os quatro grandes times do Estado estão na semifinal.

Publicidade

Os confrontos das semfinais, novamente em jogo único, ficaram definidos:

Neo Química Arena | (1º) Corinthians x Santos (4º)

Allianz Parque | (2º) Palmeiras x São Paulo (3º)

A Federação Paulista de Futebol promete decidir em Conselho Técnico qual a ordem dos confrontos de sábado e domingo. Em caso de empate, a partida será decidida nos pênaltis.

Luis Zubeldía mandou novamente a campo um time no 3-5-2: o volante Marcos Antônio ficou com a vaga do atacante Luciano, desfazendo o quarteto com Oscar, Lucas e Calleri. Do outro lado, Eduardo Baptista posicionou bem os seus defensores em uma linha de cinco e apostou no toque de bola para sair ao ataque e chutar com liberdade ao gol de Rafael.

Publicidade

Sem que o São Paulo levasse perigo ao goleiro Airton, os 52.315 torcedores esperaram só o início da segunda etapa para pedir a entrada de Luciano. Não precisou. Bastou esperar os 17 minutos para o gol sair. Enzo roubou a bola no campo de defesa e iniciou o contra-ataque, deixou com Oscar, que encontrou Lucas. O camisa 7 ganhou na velocidade e deixou Calleri na marca do pênalti, sozinho com o gol escancarado para fazer o gol solitário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por São Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)



Algóz do São Paulo no campeonato passado, o Novorizontino precisou se lançar para o ataque e, naturalmente, deixou espaços para a equipe tricolor — o zagueiro Rafael Donato teve uma chance clara, mas mandou a bola, e a possibilidade de disputa de pênaltis, por cima do gol.

No minuto seguinte, Ferreirinha, que havia acabado de entrar, seguiu livre na entrada da área e foi derrubado. Edna Alves inicialmente marcou falta, depois pênalti e enfim foi ao VAR. Acabou voltando para a falta e expulsou o lateral-esquerdo Patrick Brey foi expulso. Alisson acertou o travessão na cobrança da falta.

Publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por São Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

“Fomos pacientes, fizemos um jogo sólido e consistente. Em uma bela jogada, conseguimos fazer o gol”, disse Lucas na entrevista na saída de campo. “Agora é focar e descansar porque temos um clássico pela frente. Vamos fazer de tudo para chegar nesta final.”