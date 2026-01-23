O São Luiz recebe o Ypiranga neste sábado, 24 de janeiro, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho de 2026. O confronto será realizado no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, e coloca frente a frente duas forças do interior em um momento crucial da fase classificatória.

Cenário decisivo e regulamento

A partida ganha contornos de decisão por ocorrer na penúltima rodada da primeira fase. Pelo regulamento atual, as 12 equipes estão divididas em dois grupos de seis e enfrentam apenas os adversários da chave oposta em turno único. O São Luiz integra o Grupo A, enquanto o time de Erechim compõe o Grupo B. Com o fim da fase de grupos se aproximando, cada ponto é vital para garantir uma das quatro vagas de cada chave nas quartas de final.

O que está em jogo em Ijuí

Jogando diante de sua torcida, o São Luiz busca fazer valer o mando de campo no Estádio 19 de Outubro. A equipe de Ijuí precisa da vitória para consolidar sua posição e evitar riscos na tabela. Do outro lado, o Ypiranga viaja com o objetivo de surpreender os anfitriões. Em um campeonato de tiro curto, pontuar fora de casa é essencial para as pretensões do Canarinho de avançar ao mata-mata.

Onde assistir a São Luiz x Ypiranga

Os torcedores terão diversas opções para acompanhar o duelo regional. A partida terá transmissão aberta e gratuita pela internet através do ge.globo/rs e pelo canal de GZH no YouTube. Para os assinantes de serviços pagos, o jogo também será exibido pelo Premiere (pay-per-view) e pela plataforma de streaming Globoplay.