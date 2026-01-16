Neste sábado, 17, a bola rola para um confronto decisivo válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O Inter-SM recebe o Juventude no estádio Presidente Vargas, em Santa Maria. A partida está marcada para as 16h30 (de Brasília) e coloca frente a frente duas equipes que ainda buscam o primeiro triunfo no estadual.
Cenário das equipes
O time de Santa Maria, que retornou à elite do futebol gaúcho nesta temporada, tenta fazer valer o fator casa para conquistar sua primeira vitória. O Inter-SM vem de dois empates sem gols nas rodadas iniciais: 0 a 0 contra o São José, fora de casa, e o mesmo placar diante do São Luiz, em seus domínios.
Com dois pontos somados, a equipe precisa vencer para se afastar da zona de risco e almejar uma vaga nas quartas de final. Um ponto positivo para o clube foi a obtenção de um efeito suspensivo no STJD, garantindo a presença de sua torcida no estádio, apoio considerado fundamental para a campanha.
Do outro lado, o Juventude vive situação semelhante. A equipe da Serra Gaúcha também empatou seus dois primeiros compromissos, ambos por 1 a 1, contra o Ypiranga (em casa) e o Novo Hamburgo (fora).
Com dois pontos na tabela, o time de Caxias do Sul entra em campo pressionado para consolidar seu jogo e entrar na zona de classificação para a próxima fase, buscando maior entrosamento neste início de temporada.
Prováveis escalações e desfalques
Para o duelo no Presidente Vargas, o técnico Bruno Coutinho deve manter a base do Inter-SM que atuou nas primeiras rodadas, apostando na continuidade para buscar o resultado positivo. Não há informações sobre novos desfalques por lesão ou suspensão para os donos da casa.
Provável escalação do Inter-SM: Iago Hass; Mizael, Salazar, Rodrigo Augusto e Mateus Santana; Simas, Marco e Vitor Júnior; Laion, Adson e Michel.
Já no Juventude, o técnico Maurício Barbieri segue em busca da formação ideal. O treinador terá que lidar com ausências importantes: o atacante Erick Farias e os volantes Mandaca e Luis Oyama estão fora por lesão.
Provável escalação do Juventude: Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Edson Carioca, Lucas Barbosa e Gilberto.
Onde assistir
Os torcedores poderão acompanhar a partida através de múltiplas plataformas. O jogo terá transmissão ao vivo na TV fechada pelo SporTV e pelo sistema pay-per-view no Premiere. Além disso, o confronto estará disponível via streaming no Globoplay.