Em uma noite de redenção e futebol ofensivo, o Grêmio não tomou conhecimento do São Luiz e aplicou uma goleada sonora de 5 a 0 neste sábado (17), na Arena, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Vindo de uma derrota inesperada em casa, o Tricolor contou com uma atuação inspirada de Carlos Vinícius, autor de três gols, para reencontrar o caminho das vitórias e fazer as pazes com a torcida, que compareceu em bom número no primeiro jogo com público do ano.

Início com sorte e eficiência letal

Precisando dar uma resposta rápida após o revés na rodada anterior, o Grêmio contou com a sorte logo nos minutos iniciais. Aos 3 minutos, Cristaldo tentou um passe em profundidade e o defensor Thainler, ao tentar cortar, acabou desviando contra o próprio patrimônio, encobrindo o goleiro Gabriel Oliveira e abrindo o placar de forma bizarra.

O gol cedo desestabilizou o time de Ijuí e deu tranquilidade aos donos da casa. Dominando as ações e explorando os erros do adversário, o Tricolor ampliou aos 15 minutos. Cristaldo, o maestro do meio-campo, achou Carlos Vinícius livre na área. O centroavante mostrou frieza e tocou na saída do goleiro para fazer o segundo.

O São Luiz tentou reagir timidamente, mas esbarrava em suas próprias limitações ofensivas e na segurança defensiva gremista. Aos 34, a goleada começou a se desenhar. Tetê fez boa jogada e cruzou; Carlos Vinícius se atirou na bola, que rebateu no goleiro antes de entrar. Após três minutos de tensão e análise do VAR, o gol foi validado, levando o Grêmio para o intervalo com uma vantagem confortável de 3 a 0.

Pintura de Cristaldo e a consagração do artilheiro

Se alguém esperava um Grêmio acomodado na segunda etapa, viu o oposto. A equipe manteve a intensidade e transformou a vitória em espetáculo. Aos 9 minutos, Cristaldo recebeu na entrada da área e acertou um chute preciso na gaveta, marcando um golaço e ampliando a vantagem.

O técnico Renato Portaluppi aproveitou para rodar o elenco, mas a fome de gol permaneceu. Aos 19 minutos, a nova contratação Willian, que havia acabado de entrar, recebeu passe inteligente de Marcos Rocha e serviu Carlos Vinícius. O camisa 95 apenas completou para as redes, anotando seu hat-trick e fechando a conta em 5 a 0 — repetindo exatamente o mesmo placar do confronto entre as equipes em 2025.

Com o resultado, o Grêmio recupera a confiança e sobe na tabela do Estadual, enquanto o São Luiz segue sem vencer na competição, acumulando preocupações para a sequência da temporada. O Tricolor volta a campo na próxima rodada com o moral elevado, provando que a derrota anterior foi apenas um acidente de percurso.