Nesta segunda-feira, 26, a bola rola para um confronto decisivo pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. O São José recebe o Caxias no estádio Francisco Novelleto, o popular Passo d’Areia, em Porto Alegre, às 19h (de Brasília).

Expectativa e momento das equipes

O duelo coloca frente a frente times que buscam consolidar suas posições na parte superior da tabela de seus respectivos grupos. O Caxias chega para a partida com o objetivo de recuperação imediata após sofrer sua primeira derrota na competição, ocorrida no clássico contra o Juventude na rodada anterior, em jogo decidido nos acréscimos. Apesar do revés, a equipe grená continua na vice-liderança do Grupo B, com sete pontos, e precisa vencer para encaminhar a vaga no mata-mata.

Já o São José, mandante do confronto, faz uma boa campanha no Grupo A. A equipe está em terceiro lugar, com cinco pontos, e uma vitória deixaria o time mais próximo do mata-mata.

Onde assistir a São José x Caxias

Para o torcedor que deseja acompanhar a partida, a transmissão será feita pelo canal GZH (YouTube).