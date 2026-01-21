A Serra Gaúcha vai parar nesta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. O Estádio Alfredo Jaconi será o palco de um dos maiores clássicos do interior do Brasil: o tradicional Ca-Ju. O Juventude recebe o arquirrival Caxias em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. A bola rola a partir das 19h (horário de Brasília), prometendo muita disputa e emoção em Caxias do Sul.

Clássico decisivo e momentos opostos

O confronto chega em um momento importante para ambos os times. Com a primeira fase do torneio sendo mais curta em 2026, cada ponto é vital na busca pela classificação às quartas de final. O Caxias chega para o confronto na liderança do Grupo B com 7 pontos, vindo de uma expressiva goleada por 4 a 1 sobre o Guarany de Bagé.

Já o Juventude ocupa a vice-liderança do Grupo A com 5 pontos. A equipe alviverde vem embalada por uma vitória heroica sobre o Inter de Santa Maria por 1 a 0, resultado conquistado mesmo com dois jogadores a menos em campo. Ambas as equipes estão invictas na competição.

Tabus e desfalques no Alfredo Jaconi

Para o Juventude, a partida será um teste de superação e força do elenco, já que o técnico terá desfalques importantes devido às expulsões na rodada anterior. O time aposta no fator casa e no apoio maciço da torcida no Jaconi para pressionar o adversário e manter a invencibilidade.

Do outro lado, o Caxias tenta usar a força do seu ataque para quebrar um tabu de quase sete anos sem vencer o rival. Uma vitória no clássico fora de casa não apenas consolidaria a liderança, mas daria moral elevada para a sequência da temporada. A equipe grená deve apostar na organização tática para surpreender os donos da casa.

Onde assistir a Juventude x Caxias

O clássico terá transmissão ao vivo na TV fechada pelo SporTV e no sistema pay-per-view pelo Premiere. Além disso, assinantes do pacote Globoplay + Canais ao Vivo também poderão acompanhar o duelo via streaming.