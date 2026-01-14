A bola vai rolar para a segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2026. Nesta quarta-feira, 14 de janeiro, o Grêmio recebe o tradicional São José na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O confronto está marcado para as 21h30 (horário de Brasília) e promete movimentar a tabela neste início de estadual.

Situação das equipes e expectativas

O Tricolor iniciou sua campanha no estadual de forma avassaladora, goleando o Avenida por 4 a 0 fora de casa. Com o resultado, a equipe assumiu a liderança do Grupo B e chega com moral elevado para a estreia diante de sua torcida. O técnico Luís Castro, no entanto, prega cautela e deve utilizar a partida para realizar observações no elenco, visando dar rodagem aos atletas neste início de temporada.

Por outro lado, o Zequinha estreou com um empate sem gols contra o Inter de Santa Maria, jogando em seus domínios. A equipe busca seu primeiro gol e a primeira vitória na competição. O técnico Gabardo Júnior sabe da dificuldade de enfrentar o gigante na capital, mas aposta na organização tática para tentar surpreender e levar pontos importantes para casa.

Prováveis escalações e desfalques

Visando a gestão física do elenco, Luís Castro deve promover um rodízio no time titular do Grêmio, mesclando peças experientes com jovens promessas. O departamento médico segue movimentado, com Monsalve, Noriega, Villasanti e Braithwaite fora de combate.

A provável escalação do Grêmio tem: Gabriel Grando; João Pedro, Balbuena, Kannemann e Viery; Cuéllar (Dodi), Edenilson e Riquelme (Pavon); William, André Henrique e Aravena.

Pelo lado do São José, a tendência é a manutenção da base que atuou na primeira rodada. O objetivo é fortalecer o entrosamento defensivo para suportar a pressão na Arena.

O provável time do São José conta com: Fábio Rampi; Danilo, Tiago Pedra, Eduardo Mello e Angelo; Zé Vitor, Evaristo e Gabriel Lima; Grafitte, Gustavo Lino e Douglas.

Onde assistir a Grêmio x São José

Os torcedores terão diversas opções para acompanhar o duelo. Na TV aberta, a transmissão será feita pela RBS TV (exclusivo para o Rio Grande do Sul). Na TV fechada, o jogo passa no SporTV, além da opção pay-per-view no Premiere. Também é possível assistir via streaming pelo Globoplay, disponível para assinantes do pacote Premiere ou com acesso ao sinal ao vivo da RBS na região.