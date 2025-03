O Santos esperou por Neymar até o último momento. O último momento mesmo. O técnico Pedro Caixinha e os jogadores já sabiam que o camisa 10 não teria condições de jogo, mas a esperança era que o craque pudesse, ao menos, participar de eventuais penalidades, na eliminação para o Corinthians, na Neo Química Arena, pela semifinal do Paulistão.

Publicidade

Neymar sentiu um desconforto ainda na partida das quartas, contra o Red Bull Bragantino. Naquela altura, deixou a partida no segundo tempo e iniciou o tratamento. Com o passar dos dias, foi de um treinamento leve no campo a reforço muscular na última sexta-feira — quando não foi visto pela imprensa no CT Rei Pelé. Ainda teve uma visita ao desfile de Carnaval na Sapucaí, no Rio.

Caixinha fez mistério sobre o que já se sabia e o que foi surpresa sobre Neymar. Ainda na coletiva de imprensa na arena, o treinador português pediu para ‘que não se criasse caso’ em cima do tema. “O Neymar apresentou um desconforto. Mas esse desconforto o levou a não ter participação no jogo. Foi um pedido para estar com o grupo mesmo sabendo que não iria participar.”

Publicidade

O craque deixou a zona leste triste pela eliminação no Paulistão, por não ter jogado e, mais, contrariado por ter de atender a um pedido do Santos de não parar para falar com os repórteres. Depois das provocações que havia feito quanto ao medo do Corinthians de enfrentá-lo, queria internamente dar uma resposta.

Neymar era arma das penalidades

O treinador, no entanto, guardou uma substituição para o caso da disputa de pênaltis. Yuri Alberto abriu o placar para o Corinthians, e Tiquinho Soares empatou ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Garro recolocou os donos da casa em vantagem. Caixinha promoveu as entradas de Leo Godoy (JP Chermont), Rollheiser (Gabriel Bontempo), Barreal (Thaciano) e Deivid Washington (Soteldo) em duas paradas, portanto, Neymar ainda poderia entrar se realmente tivesse condições. Nos minutos finais, o Santos bem que pressionou, até mesmo com o zagueiro Gil no ataque, mas não conseguiu o novo empate.

Gil, inclusive, disse na zona mista que soube pela manhã que Neymar não jogaria. “Nós sabemos da qualidade do Neymar. Ele representa muita coisa, ficamos muito chateados, mas tentamos fazer dentro de campo o que o professor nos orientou. O nosso início não foi dos melhores e isso acabou impactando um pouco no jogo.”

Publicidade

Neymar x Santos x seleção brasileira

O camisa 10 do Peixe chegou ao estádio, vestiu o uniforme e foi para o aquecimento. Inicialmente, em uma roda de bobinho, com toques curtos na bola, parecia se movimentar bem. Ao ameaçar uma corrida, levou a mão na coxa esquerda e chamou a atenção para uma bandagem no local.

Neymar voltou a ser convocado pela seleção brasileira. A sua última partida com a Amarelinha foi em outubro de 2023, quando sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco e ficou quase dois anos longe dos gramados. Na última quinta, Dorival Júnior convocou o jogador já sabendo da lesão na coxa, já que os departamentos médicos se conversaram. Caixinha desmentiu a hipótese de poupar o jogador para que chegasse em condições na seleção brasileira.

“Obviamente, não penso na seleção brasileira”, disse. “Uma das coisas que temos como promessa é fazer de tudo para que Neymar não se lesione. Um desconforto não é uma lesão, então, não vamos criar caso sobre isso.”

O CEO do Santos, Pedro Martins, deu explicações sobre a decisão de deixar o astro fora da semifinal e não quis entrar em detalhes sobre a possibilidade do corte de Neymar para as partidas contra Colômbia e Argentina. A apresentação na CBF acontece só na próxima segunda e, até lá, o Santos não terá compromissos.

“Se deixar, o Neymar quer jogar todas as partidas. A gente tinha uma decisão a tomar: perder o Neymar por um jogo ou correr o risco de perder o Neymar por dois meses”, disse Martins.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.