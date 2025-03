Corinthians vai à final do Paulistão e renova esperanças por Libertadores

O Corinthians precisa dar logo uma resposta para o seu torcedor. Muito mais do que a classificação para a final do Paulistão 2025, a vitória neste domingo, 9, contra o Santos, na Neo Química Arena, valia também uma renovação da confiança para avançar à fase de grupos da Libertadores.

A derrota para o Barcelona de Guayaquil, na última semana, trouxe desconfiança para o elenco que agora precisa reverter na próxima quarta, desta vez, em casa, o 3 a 0 sofrido no Equador. Os jogadores sentiram o golpe e internamente cobraram uns dos outros.

A empolgação corintiana, com 47.472 pagantes nas arquibancadas, começou ainda no início da partida. Empurrado pela fiel torcida, o time se lançou ao ataque, dominou os santistas e chegou ao gol aos 11 minutos. Em jogada que começou no escanteio, Memphis cruzou na área e encontrou Yuri Alberto sozinho na segunda trave para assumir a artilharia do time no ano, com seis gols, um a mais que Talles Magno.

Se a jogada de escanteio funcionou para um alvinegro, funcionaria para outro também. Guilherme cobrou na área e Tiquinho Soares, de cabeça, escancarou um antigo problema da defesa corintiana. O empate fez a equipe da casa recuar, em muito cansada fisicamente de tantas decisões. Exatamente por questões físicas, um desconforto na músculo posterior da coxa esquerda, Neymar ficou de fora do clássico.

A saída foi apostar mesmo nos craques da equipe. Memphis conduziu a bola pelo campo de ataque e sofreu a falta. Garro cobrou e obrigou Gabriel Brazão a fazer uma grande defesa. No lance seguinte, o mesmo Garro apareceu livre na entrada da área e chutou firme para recolocar a equipe na frente. A comemoração com o banco de reservas foi uma mostra do quanto o time precisava de uma motivação.

Corinthians e Barcelona-EQU voltam a se enfrentar nesta quarta, na Neo Química Arena, por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O Timão precisa vencer por três gols de diferença para levar a partida para os pênaltis. Quem vencer nesta terceira fase estará em um dos oito grupos da competição continental.

