Sampaio Corrêa x Botafogo: horário, escalações e onde assistir

O Botafogo se prepara para enfrentar o Sampaio Corrêa na terceira rodada do Campeonato Carioca. Após vencer a Portuguesa-RJ, o time busca manter a sequência positiva e se aproximar do líder Maricá, que tem 100% de aproveitamento. O confronto será no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, às 16h30.

Em contraposição, o Sampaio Corrêa começou o campeonato de forma decepcionante, sem vitórias nas duas primeiras partidas. A equipe busca melhorar após perder por 1 a 0 para o Nova Iguaçu. A partida também marcará a inauguração do novo sistema de iluminação do estádio, prometendo uma experiência única para os espectadores.

Como assistir ao confronto entre Sampaio Corrêa e Botafogo?

Os fãs poderão acompanhar a partida através de várias plataformas. A transmissão ao vivo será realizada pela Globo em TV aberta para estados como Rio de Janeiro e Espírito Santo. Além disso, o SporTV e o Premiere oferecerão cobertura completa via canais de assinatura.

Histórico dos confrontos entre as equipes

Em apenas três confrontos realizados anteriormente, o Botafogo venceu todas as partidas contra o Sampaio Corrêa. No ano passado, em um duelo apertado em março, o Botafogo venceu por 2 a 1, com gols de Júnior Santos e Savarino. Para o jogo atual, espera-se que o Botafogo mantenha sua trajetória de vitórias.

Quais são os desfalques e destaques das equipes?

O Sampaio Corrêa, liderado por Alfredo Sampaio, passou por mudanças significativas no elenco, com 13 novas contratações. Elias no ataque e Rodrigo Dantas no meio-campo são jogadores chave. Pelo Botafogo, sob direção de Carlos Leiria, o time teve um bom rendimento nas últimas partidas, com Kauê e Kayke como peças centrais do elenco.

Botafogo: Raul; Newton, Kawan, Serafim; Rafael Lobato, Kauê, Patrick de Paula, Vitinho (Kauan), Yarlen, Carlos Alberto (Kayke) e Matheus Nascimento.

Sampaio Correa: Zé Carlos; Eliandro (Elias), Marreta, Thuram, Guilherme; Rodrigo Dantas, Agu, Luan; Pernão, Max, Matheus Iacovelli

Desafios e expectativas para o Botafogo

A partida oferece ao Botafogo a chance de consolidar seu estilo de jogo e corrigir falhas, especialmente nas jogadas aéreas. Com uma equipe tecnicamente superior, a expectativa é de que o Botafogo consiga uma vitória convincente sobre o adversário.