O clima de decisão toma conta de Bragança Paulista neste sábado, 21. O Red Bull Bragantino recebe o São Paulo às 18h30 (de Brasília), em confronto único válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Quem vencer garante vaga na semifinal, e em caso de empate, a disputa será decidida nos pênaltis.

Mudança de palco e contexto do jogo

Uma particularidade deste confronto é o local da partida. O duelo será realizado no estádio Municipal Cícero de Souza Marques. O tradicional Nabi Abi Chedid, casa do Massa Bruta, passa por reformas estruturais para se transformar em uma nova arena, o que levou o clube a mandar seus jogos temporariamente no estádio municipal. Apesar da mudança de cenário, o fator casa continua sendo um trunfo importante para a equipe do interior.

A força defensiva do Massa Bruta

Sob o comando do técnico Vagner Mancini, que renovou seu vínculo até o fim da temporada, o RB Bragantino chega para o mata-mata com a moral elevada. A equipe ostenta a 3ª melhor campanha geral, somando 16 pontos, e defende uma invencibilidade notável: em oito jogos, foram quatro vitórias e quatro empates.

O grande destaque do time é a solidez defensiva. Com apenas dois gols sofridos em toda a competição, o sistema tático de Mancini tem se mostrado eficiente, tornando o Bragantino um adversário difícil de ser batido, especialmente em seus domínios.

Tricolor aposta na mística de Crespo

Do outro lado, o São Paulo entra em campo buscando superar oscilações da primeira fase. O Tricolor encerrou a etapa classificatória na 6ª posição, com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e três derrotas). O time é comandado por Hernán Crespo, que retornou ao clube em meados de 2025 e tenta repetir o sucesso de sua primeira passagem, quando conquistou o estadual.

Para avançar, o São Paulo precisará quebrar um tabu recente e superar a pressão de jogar fora de casa contra um rival organizado. A aposta da comissão técnica recai sobre a experiência do elenco e a capacidade de decisão de seus principais jogadores em momentos críticos.

Onde assistir

A partida decisiva entre RB Bragantino e São Paulo terá transmissão ao vivo na TV fechada pela TNT e via streaming pela plataforma Max.