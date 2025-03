Quais os maiores campeões da Copa do Nordeste por estado?

A Copa do Nordeste é uma das competições mais tradicionais e acirradas do futebol brasileiro, reunindo clubes da região Nordeste em disputas históricas. Cada estado participante busca consolidar sua hegemonia no torneio, e alguns clubes se destacam pelo número de títulos conquistados.

Torcida do Bahia – Fonte: Instagram/@ecbahia

Quais são os clubes com mais títulos da Copa do Nordeste por estado?

Bahia:

Esporte Clube Bahia: 4 títulos (2001, 2002, 2017 e 2021).

Esporte Clube Vitória: 4 títulos (1997, 1999, 2003 e 2010).

Ceará:

Ceará Sporting Club: 3 títulos (2015, 2020 e 2023).

Fortaleza Esporte Clube: 3 títulos (2019, 2022 e 2024).

Pernambuco:

Sport Club do Recife: 3 títulos (1994, 2000 e 2014).

Santa Cruz Futebol Clube: 1 título (2016).

Paraíba:

Campinense Clube: 1 título (2013).

Rio Grande do Norte:

América Futebol Clube (RN): 1 título (1998).

Maranhão:

Sampaio Corrêa Futebol Clube: 1 título (2018).

