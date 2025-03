Presidente da FPF se desculpa com goleiro do São Paulo: ‘Comentário infeliz’

O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, se manifestou de maneira oficial junto à própria entidade se desculpando com o goleiro do São Paulo. O presidente da FPF havia mencionado o goleiro Rafael mais cedo ao ser questionado e comentar o polêmico pênalti que resultou na eliminação do São Paulo contra o Palmeiras no Campeonato Paulista.

pic.twitter.com/uEOt1TGlcH — Federação Paulista de Futebol – FPF (@FPF_Oficial) March 11, 2025

“Conversei com o Rafael por telefone e me desculpei pelo comentário infeliz ao citá-lo. Quero esclarecer que em nenhum momento quis atrelar a polêmica de arbitragem ao goleiro Rafael, a quem admiro e respeito muito o trabalho”, disse Reinaldo, em nota divulgada pela própria Federação.

O pedido formal de desculpas a Rafael aconteceu após o presidente da FPF mencionar o nome do goleiro tricolor em comentário sobre o lance que gerou pênalti ao Palmeiras e eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista.

Mais cedo, Reinaldo disse: “É um lance extremamente no limite. Para onde você decidisse alguém ia ficar em desagrado. A arbitragem tem que passar despercebida e estava sendo assim. Mas acontece um lance, o Rafael vai sair jogando, não saiu bem e aconteceu. Olha quantos atores estão nessa dificuldade que estamos falando hoje. Se ele chuta para a frente, não acontece nada”.

“Um lance que rezo todo santo dia para não acontecer. Vocês sabem que se não tivesse dado o pênalti, hoje quem estaria reclamando era o Palmeiras. Garantir que aquele toque foi suficiente é uma interpretação do árbitro… Entendo a mágoa, insatisfação dos torcedores e da diretoria são-paulina”, completou Reinaldo.

O pênalti polêmico aconteceu já nos acréscimos do primeiro tempo. Em saída de bola errada de Rafael, o zagueiro Arboleda precisou dividir com Vitor Roque dentro da grande área. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza entendeu que o atacante do Palmeiras foi calçado e assinou pênalti. O VAR não recomendou a revisão, o que aumentou a insatisfação tricolor.