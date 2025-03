Federação divulga áudio do VAR de Palmeiras x São Paulo: ‘Faz o calço’

A Federação Paulista de Futebol divulgou na manhã desta terça-feira, 11, o áudio da cabine do VAR na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, válido pela semifinal do Campeonato Paulista. No registro, o árbitro de vídeo confirma a marcação do pênalti que gerou polêmica, ao identificar um toque de Arboleda em Vitor Roque.

“Ele perde o timing da bola, faz o toque lateral”, diz Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, árbitro da cabine, que pede para assistir ao lance de outro ângulo.

“Essa perna esquerda (do Arboleda)… Ele faz o calço com a perna esquerda no jogador adversário. Pega de frente que dá para ver perna. Esse é o contato. Pênalti confirmado”, continua Guarizo ao árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

O Palmeiras se classificou para a final com o gol de pênalti convertido por Raphael Veiga. A decisão será contra o Corinthians, em duas partidas, sendo a primeira no Allianz Parque, e a segunda na Neo Química Arena.

Confira a transcrição do áudio do VAR