O clima de decisão toma conta do sul de Minas Gerais. Neste sábado, 21, o Pouso Alegre recebe o Cruzeiro no Estádio Manduzão, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), prometendo um confronto intenso entre a força do interior e a tradição da capital.

Cenário do confronto

O duelo coloca frente a frente a grande surpresa da competição e o dono da melhor campanha geral. Para o Pouso Alegre, alcançar a semifinal pela primeira vez em sua história centenária é um feito notável. A equipe, que se classificou como a melhor segunda colocada na fase de grupos, garantiu o título simbólico de Campeão do Interior e aposta no fator casa para surpreender.

Já o Cruzeiro carrega a responsabilidade de confirmar seu favoritismo. Apesar da disparidade financeira, o retrospecto recente pede cautela à Raposa: o time celeste foi derrotado pelo próprio Pouso Alegre na fase de grupos desta edição. Agora, em um mata-mata de 180 minutos, o time da capital busca evitar novas surpresas para decidir a vaga com tranquilidade no Mineirão.

O desafio do Pouso Alegre em casa

Jogando sob seus domínios, o Pouso Alegre conta com a força de sua torcida, que deve lotar o Manduzão. Sob o comando do técnico e ex-jogador Danilo, a equipe busca construir uma vantagem neste jogo de ida. A estratégia passa por uma atuação taticamente disciplinada para neutralizar o ataque adversário e explorar as oportunidades, coroando uma campanha que já é histórica.

A força da Raposa sob o comando de Tite

Do outro lado, o Cruzeiro chega pressionado pela necessidade de encerrar um jejum de seis anos sem o título estadual. Comandada pelo experiente técnico Tite, contratado no fim de 2025, a Raposa tenta impor seu ritmo de jogo mesmo atuando como visitante. A equipe celeste terá desfalques por lesão, mas deve ir com força máxima disponível. O objetivo é controlar a partida e levar um resultado positivo para Belo Horizonte, afastando a zebra que apareceu na primeira fase.

Onde assistir

Para o torcedor que deseja acompanhar a decisão, a partida terá transmissão confirmada na TV fechada pelo canal SporTV e via pay-per-view no Premiere.