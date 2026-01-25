A noite desta segunda-feira (26) reserva um confronto tradicional e decisivo no estádio do Canindé, em São Paulo. A Portuguesa recebe o Guarani em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista de 2026. A bola rola às 20h00 (horário de Brasília) em um jogo que promete equilíbrio, já que as equipes estão separadas por apenas um ponto na tabela de classificação e buscam se firmar na zona de acesso à próxima fase.

Expectativa de jogo equilibrado

A partida é tratada como um “jogo de seis pontos” na luta por uma vaga no G-8 do estadual. A Lusa chega embalada por uma vitória de prestígio contra o São Paulo na rodada anterior, resultado que elevou a moral do elenco e da torcida. Jogando em casa, a expectativa é de que a equipe tome a iniciativa para se consolidar na zona de classificação.

Por outro lado, o Bugre também vem de um resultado importante: sua primeira vitória na competição. Segundo o técnico Matheus Costa, o triunfo tirou o time de uma “zona incômoda” e serve de combustível para buscar a parte de cima da tabela. A imprensa esportiva e os torcedores aguardam um duelo tenso, onde a vitória para o time de Campinas significa ultrapassar um rival direto, enquanto para a Portuguesa representa a chance de abrir uma vantagem crucial na briga pelo mata-mata.

Lusa busca consolidação no G-8

Jogando em seus domínios, a Portuguesa entra em campo ocupando a 6ª colocação geral, somando 6 pontos até o momento. A campanha da equipe rubro-verde tem sido marcada pela oscilação, operando em um sistema de “tudo ou nada”: em quatro jogos disputados, foram duas vitórias e duas derrotas, sem nenhum empate registrado. O time da casa busca aproveitar o fator local e o apoio da torcida no Canindé para somar mais três pontos, o que traria maior estabilidade e manteria a equipe confortavelmente entre os classificados.

Bugre tenta ultrapassar o rival direto

Do outro lado, o Guarani chega para o confronto na 9ª posição, com 5 pontos conquistados. A equipe campineira tem se mostrado um adversário difícil de ser batido, tendo perdido apenas uma vez na competição — completam o retrospecto uma vitória e dois empates. O duelo desta segunda-feira é visto como uma oportunidade de ouro: uma vitória fora de casa permitiria ultrapassar a própria Portuguesa na tabela, entrando de vez na briga pelas primeiras posições do estadual e ganhando moral para a sequência do campeonato.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar este clássico do futebol paulista, a partida terá transmissão ao vivo pela TNT (TV fechada) e pelo serviço de streaming Max.