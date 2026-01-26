O Bahia derrotou o Vitória por 1 a 0, em pleno Barradão, acabando com um jejum de seis anos sem triunfar no estádio rival, no último domingo, 25. Mesmo com um time misto, o Tricolor de Aço levou a melhor no primeiro Ba-Vi do ano, pela quinta rodada do Campeonato Baiano.

Em um jogo agitado com chances para os dois lados, quem brilhou foi Dell, o “Haaland do sertão”. Aos quinze minutos do segundo tempo, a joia de 17 anos das categorias de base do Bahia, fez o gol que definiu o confronto.

Nesta segunda-feira, 26, na estreia do programa Placar Nordeste, os comentaristas analisaram o triunfo do Tricolor e a distância de planejamento entre as duas equipes.

“O grande recado que o Bahia deu foi é que está muito à frente do Vitória, porque não precisa nem das suas grandes estrelas para vencer um clássico fora de casa, além de mostrar a distância de pensamento de gestão e evidentemente de investimento das duas instituições: o Bahia, que tem o grupo City por trás, e o Vitória que vive um eterno processo de reconstrução”, analisou o comentarista Pedro Sento Sé.

Marinho de volta ao Vitória?

No meio da torcida do Leão da Barra, uma presença chamou a atenção: Marinho, que jogou pelo clube em 2016 e está sem contrato, depois de sair do Fortaleza, assistiu à partida no setor das organizadas do Barradão.

O apresentador Alan Dias brincou sobre Marinho estar “cavando uma vaga” no Vitória, mas defendeu a contratação do jogador. “O Marinho ainda hoje é mais jogador do que o Osvaldo e pode oferecer mais (para a equipe)”, disse o apresentador, comparando os dois pontas.

Ao longo do programa, a mesa também passou por outros jogos dos grandes times do Nordeste nos estaduais, como a goleada do Ceará sobre o Ferroviário, por 5 a 1, e o Clássico das Emoções, que terminou com uma derrota humilhante para o Santa Cruz, que viu o Náutico vencer por 4 a 0.

A estreia do Vitória no Brasileirão será nesta quarta-feira, 28, contra o Remo, no Barradão, às 19 horas (de Brasília). O Bahia joga no mesmo dia contra o Corinthians, às 20 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Placar Nordeste acontece de segunda a sexta à partir das 9h30 no canal do Youtube da PLACAR. Rodrigo Raposo e Alan Dias apresentam o programa diretamente do estúdio no Recife, com comentários de Pedro Sento Sé, de Salvador, e Luis Eduardo Gomes, de Fortaleza.

Placar Nordeste