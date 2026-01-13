A temporada de 2026 mal começou e o torcedor já será brindado com um dos maiores clássicos do país. Nesta quarta-feira, 14 de janeiro, o Palmeiras recebe o Santos na Arena Barueri, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília) em um duelo que vale a manutenção dos 100% de aproveitamento para ambos os lados, já que as duas equipes venceram em suas estreias.

Valendo a liderança e a invencibilidade

O Clássico da Saudade marca um encontro prematuro entre dois dos maiores favoritos ao título estadual. Por ocorrer logo na segunda rodada, a partida carrega um peso significativo para a afirmação dos elencos. Ambos os times buscam não apenas manter a invencibilidade, mas também ganhar moral para a sequência do torneio. Uma vitória em um clássico nesta fase inicial pode ditar o ritmo da campanha, consolidando o vencedor na parte de cima da tabela geral, critério decisivo para os mandos de campo no mata-mata.

Prováveis escalações e desfalques

Palmeiras

O técnico Abel Ferreira deve manter a base da equipe que venceu na estreia, mas lida com incertezas no departamento médico. O lateral-esquerdo Jefté (edema na coxa) e o atacante Vitor Roque (trauma no tornozelo) são dúvidas. Jogadores como Felipe Anderson e Paulinho seguem em recuperação de lesões mais longas.

A provável escalação do Verdão é: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Allan, Sosa e Luighi (ou Flaco López).

Santos

Do lado do Peixe, o técnico Juan Pablo Vojvoda também enfrenta desfalques de peso. Neymar e Tiquinho Soares estão entregues ao departamento médico e são baixas certas. Por outro lado, o time pode contar com os reforços do volante Zé Rafael e do meia Álvaro Barreal entre os relacionados.

A provável escalação do Santos é: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo (Luan Peres) e Escobar; João Schmidt, Willian Arão e Giuliano; Robinho Jr., Lautaro Díaz e Gabigol.

Expectativas para o confronto

Espera-se um jogo de alta intensidade na Arena Barueri. O Palmeiras, como mandante e sob a longa continuidade de Abel, tende a tomar a iniciativa e pressionar. Já o Santos de Vojvoda, que mostrou poder de reação na estreia, deve apostar em uma organização defensiva sólida e na velocidade para explorar os contra-ataques. A imprensa trata o duelo como o primeiro grande teste da temporada 2026 para medir as ambições de cada clube.