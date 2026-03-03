O confronto entre Palmeiras e Novorizontino consolidou-se como um dos duelos mais interessantes do futebol estadual recente. As equipes protagonizaram momentos decisivos no Campeonato Paulista, com destaque para a semifinal da edição de 2024, que colocou frente a frente a consistência do time da capital e a ascensão da equipe do interior.

O cenário da semifinal de 2024

Diferente de especulações sobre confrontos na fase de grupos, o encontro mais relevante entre os clubes ocorreu na fase de mata-mata. O Palmeiras, dono da melhor campanha geral, recebeu o Novorizontino no Allianz Parque, em partida única válida pela semifinal. O jogo marcou o retorno do Verdão ao seu estádio após um período de reformas no gramado, adicionando um componente extra de motivação para a torcida alviverde.

Em campo, o duelo foi equilibrado, mas a hierarquia do atual campeão prevaleceu. O Palmeiras venceu por 1 a 0, com um gol decisivo do atacante Endrick, garantindo a vaga na grande final, onde viria a conquistar o tricampeonato estadual.

Comandos técnicos e campanhas

Sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras manteve sua estrutura vitoriosa, demonstrando solidez defensiva e eficiência nos momentos cruciais. Já o Novorizontino, treinado por Enderson Moreira, realizou uma campanha histórica. O Tigre do Vale chegou à semifinal eliminando o Santos e o Corinthians, provando a qualidade do trabalho desenvolvido no clube e a força do futebol do interior.

Onde assistir ao Campeonato Paulista

Para os torcedores que acompanham a trajetória dessas equipes no estadual, os direitos de transmissão do Paulistão seguem divididos em múltiplas plataformas, garantindo ampla cobertura. As partidas costumam ser transmitidas pela TV aberta na Record, na TV fechada pela TNT, via streaming na plataforma Max e digitalmente pelo YouTube na CazéTV, permitindo que o público assista aos jogos em diferentes dispositivos.