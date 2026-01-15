Neste sábado, 17, a bola rola para um duelo importante na fase de grupos do Campeonato Paulista. O Palmeiras recebe o Mirassol na Arena Barueri, às 20h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 3ª rodada da competição estadual.
Onde assistir
O torcedor poderá acompanhar o duelo através de múltiplas plataformas: na TV aberta pela Record, no streaming gratuito pela CazéTV (YouTube) e no serviço de assinatura HBO Max.
Palmeiras busca afirmação em casa
Sob o comando do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras chega para o confronto com seis pontos somados nas duas primeiras rodadas. O Alviverde está com 100% de aproveitamento no torneio: 1 a 0 contra a Portuguesa e 1 a 0 no clássico contra o Santos. Jogando como mandante na Arena Barueri, a equipe busca melhorar seu desempenho ofensivo para justificar o favoritismo e se consolidar na parte de cima da tabela.
Para esta partida, o Verdão não conta com os seguintes jogadores: Andreas Pereira, Evangelista, Facundo Torres, Felipe Anderson, Figueiredo, Jefté e Paulinho.
Mirassol de olho na regularidade
O Mirassol, treinado por Rafael Guanaes, vive um ano histórico com a disputa da Copa Libertadores no horizonte. No estadual, a equipe do interior soma três pontos: protagonizou uma estreia avassaladora ao vencer o São Paulo por 3 a 0, mas tropeçou na rodada seguinte ao perder para o Primavera por 2 a 1.
Ocupando a zona intermediária da tabela, o Leão busca provar que pode competir em alto nível contra os grandes fora de casa. Para o duelo, o atacante Edson Carioca é desfalque certo por lesão, enquanto o meia Negueba permanece como dúvida.
Prováveis Escalações
- Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira): Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Marlon Freitas e Veiga; Maurício, Allan e Flaco López.
- Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes): Walter; Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho, Shaylon e Lucas Mugni; Alesson e André Luís.