O Mirassol recebe o Santos nesta terça-feira, 10, às 21h30 (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista. A partida é válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos neste início de competição.

Expectativas para o confronto

O duelo no interior paulista gera grande expectativa, especialmente pela trajetória recente das equipes. O time da casa, após uma campanha histórica em 2025 que garantiu vaga na Copa Libertadores, busca se consolidar na elite do futebol nacional. Para o Peixe, o jogo é visto como uma oportunidade de somar os primeiros pontos como visitante no campeonato e ganhar estabilidade sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda.

Leão invicto e de olho no topo

Sob o comando de Guanaes, o Mirassol faz um início de campanha sólido. Ocupando a 10ª colocação com cinco pontos, o Leão ainda não sabe o que é perder neste Brasileirão. A equipe paulista foca em manter a invencibilidade para se aproximar do pelotão de frente da tabela. Jogando diante de sua torcida, o objetivo é transformar a consistência defensiva em mais três pontos.

Peixe busca estabilidade com Vojvoda

Do outro lado, o Santos vive um momento de oscilação. Dirigido por Vojvoda, o Alvinegro Praiano está na 13ª posição, com quatro pontos conquistados em quatro jogos (uma vitória, um empate e duas derrotas). A equipe precisa urgentemente de um resultado positivo fora de casa para afastar a desconfiança e engrenar na competição, superando a irregularidade mostrada nas rodadas iniciais.

Onde assistir

Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções deste confronto ao vivo pelo Premiere e o serviço de streaming Amazon Prime Video.