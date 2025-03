Onde assistir batalha definitiva entre Fortaleza e CRB pela Copa do Nordeste

O Fortaleza enfrenta o CRB em um jogo crucial pela última rodada da Copa do Nordeste. A partida, que ocorre no Castelão, é de extrema importância para ambas as equipes, que buscam garantir suas vagas na próxima fase do torneio. O embate promete ser acirrado, com o Fortaleza ocupando a terceira posição do grupo A, enquanto o CRB luta para subir na tabela.

Publicidade

O Fortaleza, com nove pontos acumulados em três vitórias e três derrotas, está em uma posição relativamente confortável, mas ainda precisa de um bom resultado para assegurar sua classificação. Já o CRB, com seis pontos, precisa vencer e torcer por tropeços de seus concorrentes diretos, Sousa e Ferroviário, para avançar na competição.

Torcedores do CRB – Fonte: Instagram/@crboficial

Qual é a importância do jogo para o Fortaleza?

Para o Fortaleza, a partida contra o CRB é uma oportunidade de consolidar sua posição no grupo A e garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. Com um saldo de gols que ainda não assegura a vaga, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda precisa de uma vitória para não depender de outros resultados. A equipe vem de uma campanha com altos e baixos, mas conta com o apoio da torcida no Castelão para superar o adversário.

Publicidade

O que o CRB precisa para se classificar?

O CRB, por sua vez, enfrenta uma situação mais complicada. Atualmente na sexta posição, o time alagoano precisa não apenas vencer o Fortaleza, mas também contar com resultados favoráveis em outros jogos. O técnico Umberto Louzer sabe da dificuldade da missão, mas confia na capacidade de seus jogadores para surpreender o adversário e buscar a classificação.

Onde assistir ao jogo Fortaleza x CRB?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre Fortaleza e CRB através das transmissões ao vivo pela ESPN, Disney e Premiere. O jogo está marcado para quarta-feira, 26 de março de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza. A expectativa é de um grande público para apoiar o time da casa em busca da classificação.

Escalações prováveis

O Fortaleza deve entrar em campo com João Ricardo no gol, Eros Mancuso, Titi, David Luiz e Diogo Barboza formando a linha defensiva. No meio-campo, Pol Fernandez (ou Rosetto), Lucas Sasha e Pochettino (ou Kervin Andrade) são os prováveis titulares. No ataque, Moisés, Marinho e Lucero devem compor o trio ofensivo.

Publicidade

Já o CRB deve ser escalado com Vitor Caetano no gol, Willian Bahia, Miranda, Henri Santos e Matheus Ribeiro na defesa. O meio-campo deve contar com Higor Meritão, David, Danielzinho, Hayner e Léo Pereira. Anselmo Ramon é o provável centroavante da equipe.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.