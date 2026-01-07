O Campeonato Mineiro de 2026 terá transmissão do Grupo Globo. As partidas, que começam em 10 de janeiro e vão até 7 de março, estarão na TV Globo (aberta), no Sportv (fechada), GETV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

Na Globo e na GETV, o modelo de transmissão será de um jogo por rodada. O Sportv terá todas as fases da competição, enquanto o Premiere terá as partidas de América-MG, Atlético-MG e Cruzeiro.

Grupos do Mineirão 2026

Grupo A

Atlético-MG

Democrata-GV

URT

Uberlândia

Grupo B

América-MG

Pouso Alegre

Betim

Tombense

Grupo C

Cruzeiro

Athletic

Itabirito

North

A fórmula do Campeonato Mineiro foi alterada para final em jogo único, no Mineirão. O vencedor será decidido nas penalidades se a partida terminar empatada. Em caso de Atlético-MG e Cruzeiro, o jogo será com torcida única de quem somar mais pontos, exceto alguma liberação das autoridades.

“Se, na data de realização da Final Única, houver proibição, por parte dos órgãos governamentais, de comparecimento de torcida visitante, por motivo de segurança ou por declaração de calamidade pública pelas autoridades (Municipal, Estadual ou Federal), será permitida a presença apenas de torcedores da equipe com a melhor colocação na fase classificatória”, diz um trecho do regulamento.

As 12 equipes que iniciam a competição foram divididas em três grupos. Os times não enfrentam adversários das suas chaves na primeira rodada. A classificação para a semifinal será definida dentro do critério: melhor 1º colocado x melhor 2º colocado, e 2º melhor 1º colocado e 3º melhor primeiro colocado.

Além disso, do 5º ao 8ª colocado, os clubes se classificam para a disputa do Troféu Inconfidência.