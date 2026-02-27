O clima de decisão toma conta do interior de São Paulo neste fim de semana. No sábado (28), o Novorizontino recebe o Corinthians no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 20h30 (horário de Brasília), em duelo único válido pela semifinal do Campeonato Paulista de 2026. A partida coloca frente a frente a equipe de melhor campanha geral da competição contra a força da tradição alvinegra.

A solidez do Tigre do Vale

O time da casa chega para este confronto com a moral elevada e números que impõem respeito. Sob o comando do técnico Enderson Moreira, o Novorizontino garantiu o direito de decidir em seus domínios por ter somado a maior pontuação acumulada do torneio até o momento. A equipe eliminou o Santos nas quartas de final com um gol emocionante no último minuto, incendiando sua torcida.

Além da campanha sólida no estadual, o Tigre vem embalado por uma goleada de 4 a 0 sobre o Nacional-AM no meio de semana, pela Copa do Brasil, o que reforça o bom momento ofensivo. Jogando em Novo Horizonte, a equipe aposta na organização tática e no fator casa para tentar desbancar o gigante da capital e carimbar um passaporte inédito para a decisão.

Timão aposta na experiência

Do outro lado, o Corinthians viaja com o objetivo de fazer valer o peso de sua camisa em momentos decisivos. A equipe treinada por Dorival Júnior superou a Portuguesa em uma disputa de pênaltis nas quartas de final para chegar a esta fase. Apesar de enfrentar uma maratona de jogos e lidar com o desgaste físico e algumas lesões no elenco, o Alvinegro conta com a vasta experiência de seu treinador em mata-matas.

A expectativa é de um confronto de estilos: o ímpeto e a regularidade do Novorizontino contra a capacidade de superação e a qualidade técnica individual do Corinthians. O vencedor do duelo garante vaga na grande final do Paulistão 2026.

Onde assistir ao confronto

Com a promessa de casa cheia no Jorge Ismael de Biasi, o torcedor terá diversas opções para acompanhar a decisão. A partida será transmitida pela Record (TV Aberta), TNT (TV Fechada), Max (Streaming) e também pela CazéTV (YouTube).