A bola rola neste sábado (7) para um confronto decisivo válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro de 2026. O North Esporte Clube recebe o Uberlândia na Arena Credinor, em Montes Claros, às 18h (de Brasília). O duelo coloca frente a frente equipes com objetivos distintos na reta final da fase de classificação.
O cenário para o North
Estreante na elite estadual, o North faz uma campanha histórica e chega para o confronto como líder isolado do Grupo C, somando 11 pontos. A equipe de Montes Claros vem de uma vitória importante sobre o Democrata-GV e sabe que um novo triunfo em casa pode praticamente garantir a classificação antecipada para as semifinais.
A expectativa é que o time utilize o fator casa e o apoio da torcida na Arena Credinor para se impor ofensivamente, buscando coroar a excelente fase vivida na competição.
A luta do Uberlândia
Do outro lado, o Uberlândia chega com o moral elevado após golear o Athletic por 3 a 0 na rodada anterior. O resultado foi crucial para tirar a equipe da zona de rebaixamento direto, mas a situação ainda exige cautela. O time do Triângulo Mineiro encara o jogo como uma decisão na luta pela permanência na primeira divisão.
Para sair de Montes Claros com um resultado positivo, a estratégia deve passar por uma defesa sólida e a exploração de contra-ataques, tentando surpreender o líder do grupo em seus domínios.
Onde assistir a North x Uberlândia
Os torcedores poderão acompanhar a partida através de diversas opções de streaming. A transmissão está confirmada pelo SportyNet+, pelo canal oficial da FMF no YouTube, pela FMF TV e também pela plataforma SportyNet. O pontapé inicial está marcado para as 18h00.