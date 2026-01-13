A bola vai rolar no norte de Minas Gerais para um confronto decisivo na segunda rodada do Campeonato Mineiro de 2026. Nesta quarta-feira (14), às 20h (horário de Brasília), o North recebe o poderoso Atlético-MG na Arena Credinor, em Montes Claros. O duelo coloca frente a frente uma equipe do interior buscando afirmação contra um dos gigantes do futebol nacional.

Análise e expectativas para o confronto

Para o time de Montes Claros, recém-chegado à elite, o jogo é um evento histórico. Comandado pelo pentacampeão mundial Kléberson Pereira, o North estreou com um empate fora de casa contra a URT e agora aposta no fator casa para tentar surpreender. A expectativa é de estádio cheio, com a torcida empurrando o time em busca de pontos fundamentais para a permanência e possíveis pretensões de classificação.

Do outro lado, o Atlético-MG vive um início de temporada de ajustes sob o comando de Jorge Sampaoli. Após empatar na estreia contra o Betim, o treinador argentino busca sua primeira vitória para trazer tranquilidade ao ambiente. O Galo, atual hexacampeão, entra em campo com o objetivo de conquistar o hepta, mas deve utilizar uma formação alternativa nestas rodadas iniciais para dar ritmo ao elenco e testar novas peças, enquanto preserva titulares absolutos como Hulk e Bernard.

Onde assistir a North x Atlético-MG

O torcedor terá diversas opções para acompanhar a partida ao vivo:

TV Fechada: SporTV.

SporTV. Pay-per-view: Premiere (disponível em operadoras e via Globoplay).

Premiere (disponível em operadoras e via Globoplay). Internet: Canal SportyNet no YouTube.

Prováveis Escalações

O North deve manter a base que atuou na primeira rodada, com dúvida apenas sobre a condição física de Roger.

Provável North: Yago; Lucas Mota, Bruno Bispo, Leo Gobo e Renan; Camacho, Evanderson, Clayton e Roger (ou substituto); Tiago e Ermel. Técnico: Kléberson Pereira.

Já o Galo deve ir a campo com uma equipe mista, recheada de jovens promessas e jogadores que precisam de minutagem. Desfalques certos incluem os zagueiros Lyanco e Patrick, que se recuperam de lesões.

Provável Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael (Luís Gustavo), Vitão, Ivan Román (Samuel) e Pascini; Igor Toledo, Cissé, Reinier (Índio) e Iseppe; Cadu e Cauã Soares. Técnico: Jorge Sampaoli.