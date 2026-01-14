Em um confronto histórico, marcando o primeiro duelo entre as equipes, o North e o Atlético-MG ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta quarta-feira, na Arena Credinor, em Montes Claros. Válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, a partida teve todos os ingredientes de um grande espetáculo: golaço de fora da área, reação dos visitantes, expulsão e uma intervenção crucial do VAR que anulou o gol da vitória do time da casa no último lance.

Domínio mandante e pintura de Ermel

Jogando com o apoio de sua torcida, o North iniciou a partida impondo um ritmo forte. A equipe comandada por Kléberson Pereira controlou as ações no primeiro tempo, explorando a velocidade e os chutes de longa distância. Logo aos 5 minutos, Clayton quase surpreendeu o goleiro Delfim com um chute por cobertura. O Galo, com uma formação mista e sob o comando do auxiliar Diogo Alves, encontrou dificuldades para criar e viu o adversário ser mais perigoso.

A insistência do Gladiador foi recompensada já nos acréscimos da primeira etapa. Aos 47 minutos, Ermel acertou um chute espetacular de fora da área, no ângulo esquerdo, sem chances para Delfim, levando a vantagem de 1 a 0 para o intervalo e explodindo a Arena Credinor.

Reação do Galo e igualdade no placar

O Atlético-MG voltou para o segundo tempo com outra postura, buscando o empate a todo custo. O goleiro Yago, do North, precisou trabalhar, operando um milagre em finalização de Pascini aos 14 minutos. A pressão alvinegra surtiu efeito aos 25 minutos. Após boa jogada de Cuello pela esquerda, a bola sobrou limpa para Rony, que não desperdiçou e estufou as redes, decretando o 1 a 1.

Reta final eletrizante e intervenção do VAR

O jogo ganhou contornos dramáticos nos minutos finais. Aos 37, o volante Índio, que havia entrado no intervalo, foi expulso após entrada dura em Wellisson, deixando o Galo com um a menos. Com a vantagem numérica, o North se lançou ao ataque e chegou a balançar as redes aos 48 minutos do segundo tempo com Santiago, após um bate-rebate na área.

No entanto, a celebração foi interrompida pela arbitragem de vídeo. Após longa análise e traçado das linhas, o impedimento foi confirmado e o gol anulado, frustrando a torcida local. Com o resultado, ambas as equipes somam seu segundo empate na competição e seguem em busca da primeira vitória no estadual.