Neymar é inscrito no Paulistão e já pode reestrear pelo Santos

Neymar já pode fazer a sua reestreia pelo Santos. O jogador foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e inscrito no Paulistão. A expectativa agora é que o craque atue pelo menos alguns minutos na partida desta quarta-feira, 5, às 21h35, contra o Botafogo-SP, pela 7ª rodada da competição estadual.

Coincidentemente, a possível reestreia de Neymar acontecerá no dia do seu aniversário de 33 anos.

O ídolo do Peixe iniciou a semana em um treinamento com os jogadores que não haviam sido relacionados para o clássico contra o São Paulo. Ao final da atividade, Neymar começou a cumprir a promessa de apoiar Juninho em seu começo de carreira. O jovem é filho de Robinho.

Vindo de vitória no clássico, o Santos é o líder do Grupo B do Paulistão. A equipe tem os mesmos 7 pontos do segundo colocado Guarani. Os dois primeiros de cada grupo avançam às quartas de final da competição.