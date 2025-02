Neymar critica a bola do Paulistão após derrota para Corinthians: ‘Muito ruim’

Neymar não conseguiu evitar a derrota do Santos no clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira, 13, pelo Campeonato Paulista. Após o jogo, o atacante e ídolo do Peixe criticou a bola fornecida pela Penalty para a disputa do estadual. Mais cedo, o técnico Filipe Luís, do Flamengo, também já havia criticado a bola do Campeonato Carioca.

“Desde já, com todo respeito à Penalty, a patrocinadora da bola. Acho que eles têm que melhorar um pouquinho mais essa bola. Outro dia o Filipe Luís falou e eu concordo. Essa bola é muito ruim e tem que melhorar um pouco mais para ajudar o nosso campeonato”, disse Neymar, após a derrota no clássico.

Esta não é a primeira crítica que a bola fornecida pela Penalty recebe. Na última temporada, quando técnico do Flamengo, Tite já havia questionado a qualidade: “Estou relutando para falar que a bola… A bola, é difícil. A qualidade da bola… As vezes ela varia, traz dificuldade, falo de finesse… A bola é mais problemática”.

Já no Campeonato Carioca de 2025, Filipe Luís, atual técnico do Flamengo, relembrou as críticas de Tite e voltou a falar da bola fornecida pela Penalty: “A bola que atrapalha. O campo estava bom e a bola é horrível. Queria que vocês perguntassem aos jogadores a opinião deles sobre a bola da Penalty. Já joguei com ela e estou vendo eles sofrerem. O que faltou foi a bola em condições”, disparou.

A fala de Filipe Luís aconteceu mesmo com vitória do Flamengo contra o Madureira ao final da 5ª rodada do Carioca.