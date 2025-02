Neymar convive com vaias e admiração na derrota do Santos para Corinthians

O recorde de público na Neo Química Arena dava o tom da importância do jogo desta quarta-feira, 12, pela 9ª rodada do Paulistão 2025. O clássico Corinthians e Santos tinha um atrativo a mais: Neymar. Ídolo de uma geração, craque da seleção brasileira, o camisa 10 do Peixe saiu derrotado, vaiado e admirado.

A chegada ao estádio na zona leste de São Paulo mostrava que muito mais do que os 48.169 torcedores (47.695 pagantes) queriam ver o clássico e/ou Neymar. Os torcedores entrevistados pela reportagem sugeriam claramente uma ‘chegada mais forte do volante corintiano Raniele’ até ‘aplausos para um grande nome do futebol’. Gritos de “Bruna Marquezine”, ex-namorada de Neymar, também deram o ar da graça do confronto.

Corintianos se dividem sobre vaias e aplausos a Neymar pic.twitter.com/Dpio4OFz84 — André Avelar (@andreavelar_) February 13, 2025

Neymar entendeu as vaias e os aplausos e até ficou feliz com o reconhecimento da torcida. Foi a primeira vez que o atacante jogou na Neo Química Arena com a camisa de um clube e não pela seleção brasileira. Em todos os outros cinco jogos, saiu vencedor, tendo marcado quatro gols. Na noite da última quarta, passou em branco.

“A vaia é normal. São torcedores que estão defendendo as cores deles, o Corinthians, e entendo isso. O importante é que o respeito é sempre recíproco. É muito difícil jogar aqui, mas acho que hoje jogamos muito bem. Conseguimos impor o nosso ritmo de jogo, principalmente, nos primeiros 30 minutos. Foram dois detalhes que acabamos falhando e levando os gols”, disse Neymar na zona mista de entrevistas.

Neymar sobre as vaias da torcida do Corinthians em Itaquera: "É normal, estão defendendo as cores deles. O respeito é sempre recíproco" 📽@andreavelar_ / PLACAR pic.twitter.com/eMa83zkCrx — Placar (@placar) February 13, 2025

Em seu terceiro jogo desde que voltou do Al-Hilal, da Arábia Saudita, depois de sofrer com lesões sucessivas e ter feito apenas sete partidas, Neymar teve mais ritmo de jogo. Ainda assim, ficou encaixotado entre quatro jogadores do Corinthians. Vigiado de perto, fez pouco e foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Santos se complicou na tabela de classificação do Paulista. O Peixe é o terceiro colocado do Grupo B, com nove pontos, um a menos que Guarani e Portuguesa. Os próximos compromissos do Santos são contra Água Santa (fora), Noroeste (casa) e Inter de Limeira (fora).

“Temos mais três jogos, três finais que temos que ganhar sim ou sim”, resumiu Neymar.

