A fase de classificação do Campeonato Mineiro de 2026 chega ao seu momento crucial neste fim de semana. Com a última rodada batendo à porta, a tabela apresenta um cenário de alta tensão até mesmo para os gigantes do estado: América, Atlético e Cruzeiro dependem somente de si para se classificar, mas precisam confirmar o resultado em jogos decisivos.

Além da definição dos quatro semifinalistas que seguirão na briga pelo título, estão em disputa as vagas para o Troféu Inconfidência e a definição do descenso, que condenará as duas piores campanhas gerais ao Módulo II.

Liderança geral e definição das semifinais

No topo da tabela, a disputa é intensa pela melhor campanha geral. O Cruzeiro, embalado pela vitória no clássico recente, chega com a vantagem de depender apenas de si para terminar em primeiro lugar. Garantir a liderança geral é fundamental, pois assegura o direito de decidir a segunda partida da semifinal e de uma eventual final em casa.

Vale ressaltar que, conforme o regulamento atual, não há vantagem de jogar por resultados iguais; em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

Já o Atlético-MG vive uma situação que exige atenção, precisando vencer seu compromisso e torcer por tropeços para melhorar seu posicionamento. Em caso de derrota, é eliminado e vai disputar o Troféu Inconfidência.

O América-MG, por sua vez, busca recuperar-se para confirmar sua vaga no G-4 e entrar no mata-mata com moral elevado, evitando um cruzamento precoce contra o líder do campeonato.

Troféu Inconfidência e calendário 2027

Para as equipes do interior, a rodada vale muito mais do que apenas cumprir tabela. A classificação para o Troféu Inconfidência — torneio disputado entre o 5º e o 8º colocados — é o caminho mais curto para garantir vagas na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro do ano seguinte.

Clubes como o Athletic Club e o Villa Nova protagonizam duelos diretos ou à distância nesta rodada. A diferença entre disputar o Inconfidência ou encerrar a temporada estadual precocemente pode definir o planejamento financeiro e a montagem do elenco dessas agremiações para o restante de 2026 e para 2027.