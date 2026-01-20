Nesta quarta-feira, 21, a bola rola para um confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O Maricá recebe o tradicional Bangu no Estádio João Saldanha, em Maricá. A partida está marcada para as 17h (de Brasília).

Maricá busca os primeiros pontos

Jogando diante de sua torcida, o Maricá entra em campo pressionado. A equipe integra o Grupo B e vive uma situação delicada, ocupando a lanterna da chave sem nenhum ponto somado após duas rodadas.

O time vem de derrotas para o Vasco (4 a 2) e para a Portuguesa (1 a 0).

Com o formato de tiro curto da fase de grupos, o técnico Reinaldo encara o duelo como uma “decisão”. A equipe precisa vencer para afastar o risco das últimas posições e manter vivas as chances matemáticas de classificação para as quartas de final.

Bangu tenta recuperação fora de casa

Do outro lado, o Bangu chega para o confronto buscando estabilidade no Grupo A. O Alvirrubro da Zona Oeste soma 3 pontos na tabela, conquistados na estreia contra o Flamengo (2 a 1). No entanto, o time vem de um revés na segunda rodada, em que foi superado pelo Madureira por 1 a 0.

Sob o comando de Flávio Tinoco, o Bangu espera demonstrar maior consistência, especialmente no setor ofensivo, que passou em branco na última partida.

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view) e pela GeTV (YouTube/Internet).