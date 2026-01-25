O tradicional Estádio Conselheiro Galvão recebe um confronto importante nesta segunda-feira (26). O Madureira enfrenta a Portuguesa-RJ às 17h (horário de Brasília), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca de 2026.

Momentos opostos na tabela

O Tricolor Suburbano chega para o duelo em um momento favorável. Vindo de uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, a equipe alcançou a vice-liderança do Grupo B, somando 6 pontos. Jogando diante de sua torcida, o objetivo é manter o embalo para se consolidar na zona de classificação para a próxima fase da Taça Guanabara.

Já a Lusa da Ilha vive uma situação mais delicada na competição. Com apenas um ponto somado e ainda sem vitórias, o time ocupa a parte inferior da tabela. A equipe visitante precisa urgentemente de um resultado positivo para iniciar uma reação e não se distanciar dos objetivos traçados para o estadual.

Onde assistir ao vivo

Para o torcedor que deseja acompanhar o duelo, a transmissão confirmada será feita pelo Premiere (pay-per-view). A bola rola a partir das 17h em Conselheiro Galvão.