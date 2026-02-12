Nesta sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, o clima de decisão toma conta do subúrbio carioca. O Madureira recebe o Boavista-RJ em confronto válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília) no Estádio Conselheiro Galvão, em duelo único que vale vaga na próxima fase do estadual.

Regulamento e o que está em jogo

A partida marca o início do mata-mata da competição. Por ter realizado uma campanha superior na fase de grupos, terminando em segundo lugar no Grupo B, o Madureira conquistou o direito de decidir a classificação em casa. O formato é de jogo único e eliminatório: quem vencer avança à semifinal para enfrentar o ganhador do clássico entre Botafogo e Flamengo. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis. A equipe eliminada seguirá na disputa da Taça Rio.

Tricolor Suburbano aposta no fator casa

Jogar em Conselheiro Galvão é historicamente um desafio para os visitantes, e o Madureira pretende utilizar o conhecimento do gramado e o apoio local como trunfos fundamentais. A equipe busca impor seu ritmo desde os minutos iniciais para evitar a loteria dos pênaltis e seguir viva no sonho do título estadual.

Boavista quer surpreender como visitante

O Boavista, que avançou como terceiro colocado da mesma chave, chega ao Rio de Janeiro ciente das dificuldades, mas focado em surpreender. A equipe de Saquarema aposta na organização tática e na eficiência ofensiva para superar a pressão das arquibancadas e desbancar o anfitrião neste confronto decisivo.

Onde assistir a Madureira x Boavista-RJ

Para os torcedores que desejam acompanhar a decisão, a partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere (sistema pay-per-view).