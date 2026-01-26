O técnico Luís Castro, do Grêmio, proferiu uma fala com conotação considerada racista após derrota para o Inter na quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Durante entrevista coletiva após o Gre-Nal 449, o treinador foi questionado sobre o resultado e se referiu a derrota como um “dia negro”.

“Vamos trabalhar. Eu acho que só há uma forma de seguir em frente é com trabalho. Não há outra forma. Não é lamentar, não é pôr a cabeça para baixo para os outros terem pena de nós, não. Continuar com a cabeça erguida. Foi um dia negro para nós. Foi um dia negro para nós”, comentou Luís Castro.

Na madrugada, o treinador do Grêmio se manifestou em suas redes sociais. Em nota, o técnico pediu desculpas pela sua fala e disse que não teve qualquer intenção de praticar uma ofensa racista.

Pedido de desculpas de Luís Castro

“Venho a público pedir desculpa em relação à expressão utilizada no final do clássico deste domingo em conferência de imprensa. Em momento algum tive a intenção de praticar qualquer ofensa racista. Referi-me unicamente ao contexto do jogo. Reforço a minha posição de defesa da igualdade como valor social. Igualdade de oportunidades, raças e religiões. Reafirmo as minhas humildes desculpas. Respeito a aprendizagem com o compromisso de não repetir a expressão.”