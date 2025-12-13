O Grêmio anunciou oficialmente na última sexta-feira, 12, a contratação do técnico português Luís Castro. O substituto de Mano Menezes assinou contrato por duas temporadas, até o final de 2027.

Luís Castro é o segundo técnico europeu da história do Grêmio. Antes dele, o húngaro László Székely treinou o Tricolor em 31 oportunidades no ano de 1954.

Székely também passou por Juventus-SP e Fluminense antes de rodar por clubes da Itália e da Turquia em uma época em que treinadores húngaros, como Bélla Guttman, eram muito requisitados mundo afora (movimento semelhante ao que acontece atualmente com os lusitanos).

Com Luís Castro, chegam ao Grêmio seis integrantes de sua comissão técnica: os auxiliares Vitor Severino e Pedro Mané, o preparador de goleiros Daniel Correia, o analista de desempenho Nuno Baptista e os preparadores físicos Roberto Júnior e Nuno Cerdeira.

Quem é Luís Castro, novo técnico do Grêmio

Luís Manuel Ribeiro de Castro, 64 anos, é natural de Vila Real, município próximo à cidade do Porto. Iniciou no futebol como jogador, atuando nas décadas de 1980 e 1990 em clubes como Vitória de Guimarães, União de Leiria e Águeda, onde encerrou a carreira como atleta e iniciou a trajetória de treinador, em 1998.

Em Portugal, trabalhou em equipes como Sanjoanense, Penafiel, Mealhada e Estarreja até ser contratado para comandar as categorias de base do Porto, em 2006, onde permaneceu por dez anos. Além de conquistar o inédito título da segunda liga portuguesa com o Porto B, dirigiu a equipe principal em algumas oportunidades.

Após breves passagens por Rio Ave, Chaves e Vitória de Guimarães, Luís Castro assinou com o Shakhtar Donetsk por duas temporadas: 2019-20 e 2020-21. Pela equipe ucraniana, conquistou o título nacional já em seu primeiro ano de trabalho.

Em agosto de 2021, o português foi confirmado como novo treinador do Al-Duhail, do Catar. No ano seguinte, poucos dias antes de se transferir para o Botafogo, conquistou a Copa do Emir em seu último jogo pelo clube catari.

Trauma para os botafoguenses

Em sua primeira experiência no Brasil, Castro comandou o Botafogo por duas temporadas, ganhando a Taça Rio em 2023.

No mesmo ano, porém, em julho, transferiu-se para o Al-Nassr, depois de um chamado do compatriota Cristiano Ronaldo, deixando o Glorioso no meio de uma campanha até então avassaladora no Brasileirão. Sem ele, o Botafogo foi decaindo na competição até perder o título para o Palmeiras.