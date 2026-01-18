Em uma tarde de pouca inspiração ofensiva e sustos defensivos, o Vasco não saiu do zero contra o organizado Nova Iguaçu neste domingo (18), em São Januário. Pela segunda rodada do Campeonato Carioca, o time comandado por Fernando Diniz, recheado de reservas, encontrou dificuldades para furar o bloqueio adversário e precisou de intervenções cruciais do goleiro Léo Jardim para não sair de campo derrotado.

Susto e trave: visitantes dominam as chances

Apesar de atuar em casa e ter maior posse de bola inicial, o Vasco viu o Nova Iguaçu criar as oportunidades mais claras da primeira etapa. O time da Baixada Fluminense não se intimidou com a torcida em São Januário e explorou bem os contra-ataques e erros de saída de bola dos mandantes.

O momento de maior tensão ocorreu aos 17 minutos, quando Xandinho recebeu após uma boa trama ofensiva e finalizou com violência, explodindo a bola na trave de Léo Jardim. O Vasco tentava responder com Matheus França e chutes de longa distância, como o de Puma Rodriguez, mas sem direção. Aos 33 minutos, o goleiro vascaíno precisou trabalhar sério pela primeira vez, buscando uma bomba de Cruz do meio da rua, garantindo o empate parcial antes do intervalo.

Léo Jardim garante o ponto

Insatisfeito com a produção ofensiva, Fernando Diniz promoveu mudanças no intervalo e no início do segundo tempo, lançando nomes como Maxime Dominguez, JP e André Gómez. O time melhorou levemente e quase abriu o placar aos 64 minutos, quando Gómez soltou o pé da entrada da área, obrigando o goleiro Mota a fazer uma grande defesa de mão trocada.

No entanto, o Nova Iguaçu continuou perigoso. Aos 72 minutos, Léo Jardim operou um milagre para salvar o Cruz-Maltino. O goleiro se esticou todo para defender um chute rasteiro e venenoso de Lucas Cruz, que tinha endereço certo. Nos minutos finais, o Vasco tentou uma pressão desorganizada na base do “abafa”, mas a defesa visitante, bem postada, afastou o perigo, consolidando o resultado.

Próximos compromissos

Com o empate, ambas as equipes chegam a 4 pontos na tabela de classificação, mantendo a invencibilidade no estadual. O resultado, porém, acende um alerta para o Vasco, que terá um desafio de fogo na próxima rodada: o clássico contra o Flamengo. Já o Nova Iguaçu sai de campo com a sensação de que poderia ter levado os três pontos, mas celebra o bom desempenho fora de casa.