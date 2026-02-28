Com paciência e insistência até o último minuto, o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 1 a 0 na noite deste sábado, no Mineirão, e carimbou seu passaporte para a grande final do Campeonato Mineiro de 2026. A Raposa, que já havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 e jogava pela vantagem do empate, dominou as ações ofensivas, mas parou em uma grande atuação do goleiro Thiago Braga. O gol da vitória saiu apenas aos 51 minutos do segundo tempo, com o atacante Kaio Jorge, selando a classificação incontestável da equipe celeste.

Paredão do Pouso Alegre e baixa importante

Desde o apito inicial, a narrativa do jogo foi clara: o Cruzeiro propondo o jogo e o Pouso Alegre buscando fechar os espaços. A equipe da casa criou diversas oportunidades, transformando o goleiro Thiago Braga no protagonista da primeira etapa. Aos 22 minutos, ele operou um milagre em chute de Matheus Pereira após cruzamento de Christian. Pouco depois, aos 26, voltou a brilhar ao espalmar uma finalização de Kaio Jorge.

Apesar do domínio, o time celeste sofreu um revés significativo ainda no primeiro tempo. O meio-campista Gerson sentiu o joelho esquerdo após uma dividida e precisou deixar o campo de maca, sendo substituído por Arroyo. O Pouso Alegre, por sua vez, tentava explorar os contra-ataques, assustando principalmente com Gabriel Tota, que obrigou Cássio a fazer boa defesa aos 34 minutos.

Insistência premiada no apagar das luzes

A segunda etapa manteve o roteiro de pressão cruzeirense. O time da casa empilhou escanteios e chances de gol, mas a bola teimava em não entrar. Aos 64 minutos, Thiago Braga fez outra defesa espetacular em cabeçada de Fabrício Bruno. O jogo ganhou contornos dramáticos com a lesão do goleiro Cássio, que precisou ser substituído por Matheus Cunha, e com lances de perigo iminente, como um quase gol contra de Xandão nos acréscimos, salvo — novamente — pelo goleiro do Pouso Alegre.

Quando o empate sem gols parecia decretado, a qualidade técnica do ataque celeste prevaleceu. Aos 51 minutos (90’+6′), William tabelou com Wanderson na direita e serviu Matheus Pereira na área. O meia ganhou a disputa e a bola sobrou limpa para Kaio Jorge, que não desperdiçou e estufou as redes, decretando a vitória e a festa da torcida no Mineirão.

Com o resultado, o Cruzeiro aguarda agora o vencedor do confronto entre Atlético e América, que jogam neste domingo, para conhecer seu adversário na luta pelo título estadual.