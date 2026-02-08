Sob forte chuva e com atuação decisiva de seu camisa 9, o Cruzeiro venceu o clássico contra o América-MG por 2 a 0, neste domingo, 8, no Mineirão. A partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, marcou a quebra da invencibilidade do Coelho na competição e serviu para aliviar a pressão sobre o técnico Tite, garantindo a Raposa no topo de seu grupo.

Kaio Jorge resolve no início

Pressionado por resultados recentes, o Cruzeiro entrou em campo com postura agressiva. Logo aos dois minutos, Gerson foi derrubado pelo goleiro Gustavo dentro da área. Na cobrança, Kaio Jorge bateu com segurança no meio do gol para abrir o placar aos quatro minutos. O gol cedo deu tranquilidade aos donos da casa, que controlaram as ações enquanto o América tentava se encontrar no gramado molhado da Pampulha.

O domínio celeste se transformou em vantagem ampliada ainda na primeira etapa. Aos 37 minutos, após cruzamento de Arroyo e ajeitada de Christian, Kaio Jorge apareceu novamente para estufar as redes. O lance chegou a ser revisado pelo VAR, mas o gol foi confirmado, levando a Raposa para o intervalo com uma vantagem confortável de 2 a 0.

Cássio garante a segurança defensiva

Precisando reagir, o América-MG voltou modificado para o segundo tempo e se lançou ao ataque. O Coelho criou boas oportunidades, mas parou na grande atuação do goleiro Cássio. Aos 16 minutos da etapa final, o arqueiro fez uma defesa crucial em chute de Val Soares. Mais tarde, aos 30, voou para espalmar uma finalização perigosa de Felipe Amaral, impedindo qualquer chance de reação do rival.

Com a vitória assegurada, o Cruzeiro apenas administrou o resultado nos minutos finais. O triunfo coloca a equipe celeste em posição privilegiada na tabela, enquanto o América conhece sua primeira derrota no estadual. Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta a URT, enquanto o América busca a recuperação contra o North.