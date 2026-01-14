Em uma noite quente no Rio de Janeiro, o Fluminense precisou suar a camisa, mas confirmou o favoritismo em sua estreia no Campeonato Carioca de 2026. Atuando no estádio Luso-Brasileiro, o Tricolor das Laranjeiras venceu o Madureira por 2 a 1 nesta quarta-feira (14). Após um primeiro tempo de domínio territorial mas pouca efetividade, onde sofreu um empate imediato após abrir o placar, o time comandado interinamente por Maxi Cuberas contou com o talento individual de John Kennedy na etapa final para garantir os três pontos.
Posse estéril e resposta imediata
O início da partida foi marcado por um roteiro conhecido: o Fluminense controlava a posse de bola, chegando a ter 80% do domínio nos primeiros minutos, mas encontrava dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Madureira. O Tricolor rodava a bola com paciência, explorando as estreias de Guilherme Arana e Jemmes, porém faltava aceleração e criatividade no último terço do campo. O Madureira, bem postado, assustava em escapadas esporádicas e obrigava o goleiro Vitor Eudes a trabalhar, especialmente nas bolas paradas.
A rede só balançou na reta final do primeiro tempo, em dois minutos frenéticos. Aos 39, Santi Moreno roubou a bola no ataque e acionou John Kennedy, que fez o pivô para Lezcano bater no canto direito e abrir o placar. A torcida tricolor mal teve tempo de comemorar. No minuto seguinte, aos 40, o Madureira respondeu na mesma moeda: após cobrança de escanteio de Celsinho, Marcão aproveitou a desatenção defensiva para empatar o jogo, levando o 1 a 1 para o intervalo.
John Kennedy decide na etapa final
O Fluminense voltou para o segundo tempo com uma postura mais agressiva, pressionando em busca da vitória. O goleiro Neguete, do Madureira, começou a se destacar com boas defesas, incluindo um milagre em cabeçada de Lezcano aos 52 minutos. O Tricolor aumentou o volume de jogo, mas a defesa do “Tricolor Suburbano” resistia bravamente, bloqueando chutes de Vinícius Balotelli e cortando cruzamentos perigosos.
A insistência surtiu efeito aos 73 minutos, quando a estrela de John Kennedy brilhou. O atacante recebeu passe de Agner dentro da área, mostrou frieza para driblar a marcação com um corte seco e finalizou de bico, sem chances para o goleiro, recolocando o Fluminense em vantagem. Nos minutos finais, o Madureira tentou pressionar com bolas alçadas na área, mas a defesa do Flu, liderada por Vitor Eudes, segurou o resultado. Com a vitória, o Fluminense inicia a caminhada no Estadual com o pé direito, somando seus primeiros três pontos na competição.