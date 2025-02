Jogadores de Flamengo e Botafogo são suspensos por confusão em clássico

O Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (TJD-RJ) anunciou neste sábado, 15, a suspensão provisória de dois jogadores do Botafogo e um do Flamengo devido a confusão após o clássico válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Além disso, o árbitro responsável pelo VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, também foi suspenso por 30 dias.

Alexander Barboza e Alex Telles, do Botafogo, e Cleiton, do Flamengo, foram provisoriamente suspensos do estadual pela Justiça do Rio. O zagueiro argentino e o meia rubro-negro foram protagonistas da confusão que começou nos acréscimos do clássico e terminou com expulsão de ambos. O volante Gerson também foi expulso durante o episódio.

Barboza teria provocado Bruno Henrique, do Flamengo, quando Cleiton acertou um soco no argentino. A confusão se estendeu para o túnel que dá acesso aos vestiários do Maracanã. Alex Telles acabou punido por ser citado pelo delegado da partida, Marcos Vinicio de Abreu Trindade.

Além dos jogadores, o árbitro responsável pelo VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, recebeu um ganho de 30 dias. Entendeu-se como um erro grosseiro a não expulsão de Nico de La Cruz, do Flamengo, em lance de agressão durante o clássico, quando atingiu o cotovelo em Matheus Martins. O Botafogo reclamou de forma rígida sobre o lance, que sequer foi revisado.

O presidente do tribunal, Dilson Neves Chagas, rejeitou a suspensão do árbitro Bruno Mota Correia. O caso será julgado no TJD-RJ na próxima quarta feira, dia 19.