Um dia depois de sofrer uma convulsão na derrota para o Flamengo pelo Campeonato Carioca, o volante Alexandre, do Sampaio Corrêa, disse estar bem e agradeceu pelo apoio recebido em suas redes sociais neste domingo, 8.

O Sampaio Corrêa atualizou a situação do volante Alexandre, que segue em observação depois de desabar no gramado do Maracanã. Confira a nota do clube:

“O atleta Alexandre foi atendido no hospital Quinta D’or, passando por tomografia computadorizada e eletrocardiograma. Não foi constatada nenhuma lesão cardiológica e nem neurológica. Ele se encontra na emergência e seguirá em observação por, no mínimo, 24h, aguardando ressonância magnética e exame de sangue. O clube acompanha o atleta e atualizará as condições clínicas assim que possível.”

O próprio jogador usou suas redes sociais para tranquilizar amigos, familiares e torcedores. “Boa noite. Passando para informar que o susto maior já passou, e agradecer as mensagens e orações. São muitas mensagens, não consigo responder todas, mas fica aqui minha gratidão. Deus age de forma que as vezes não entendemos. Mas vendo essa foto, consigo entender plenamente o chamado dele comigo”, afirmou Alexandre.

“É mais um testemunho, mais um milagre. Jogadores do Flamengo e meus companheiros unidos em um só propósito. Eu tenho certeza que voltarei. Obrigado a todos pelas mensagens, torcida flamenguista em peso mandando mensagens”, completou.

Lucas Vargas, médico da equipe, também publicou um vídeo relatando o ocorrido e disse ter mexido na boca de Alexandre, pois sabia que ele costuma mascar chicletes, o que poderia piorar o quadro convulsivo. O médico disse ainda que o jogador passou por uma amnésia no hospital, mas que no momento está bem e plenamente consciente. Alexandre passará por uma nova bateria de exames para saber se e quando poderá voltar a atuar.