Sob forte chuva e pressionado por uma sequência de resultados negativos, o Flamengo lavou a alma de sua torcida na noite deste sábado. Precisando vencer e torcer por uma combinação de resultados, o time comandado por Filipe Luís não tomou conhecimento do Sampaio Corrêa-RJ, aplicando uma goleada histórica de 7 a 1 no Maracanã. O resultado, válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca, garantiu a classificação do Rubro-Negro para as quartas de final da competição.

Início tenso e a estrela de Pedro

O jogo começou com o Flamengo buscando o ataque, ciente da necessidade de vitória. Aos 16 minutos, Carrascal encontrou Pedro na área, e o camisa 9 não desperdiçou, abrindo o placar. O Sampaio Corrêa chegou a assustar com um gol anulado e, pouco depois, Pedro ampliou aos 31 minutos após tabela com Paquetá. O primeiro tempo, no entanto, teve momentos de tensão além do futebol: o jogador Alexandre, do Sampaio, sofreu uma convulsão em campo e precisou sair de ambulância, sendo aplaudido por todo o estádio.

Apesar do domínio, o Flamengo foi para o intervalo com um alerta ligado. Nos acréscimos da primeira etapa, Rodrigo Andrade descontou para os visitantes com um belo chute de canhota, aproveitando uma falha defensiva e deixando o placar em 2 a 1, o que manteve o jogo perigosamente aberto para o segundo tempo.

Passeio no segundo tempo e chuva de gols

Na volta do intervalo, a disparidade técnica ficou evidente e o Flamengo transformou a vitória em massacre. Aos 13 minutos, Bruno Henrique, que havia acabado de entrar, marcou o terceiro. A partir daí, a porteira se abriu. Samuel Lino deixou o dele aos 22, e logo na sequência, Everton Cebolinha, de cabeça, fez o quinto. O Sampaio, entregue e fisicamente abatido, não conseguia mais reagir.

A reta final serviu para consolidar a goleada e dar moral ao elenco. O jovem Douglas Telles marcou o sexto gol aos 37 minutos. Já nos acréscimos, Bruno Henrique sofreu e converteu um pênalti — após a primeira cobrança ser invalidada por dois toques — fechando a conta em 7 a 1.

Classificação e sequência da temporada

Com a vitória avassaladora e os tropeços dos rivais diretos na rodada, o Flamengo assegurou sua vaga nas quartas de final, aliviando a pressão sobre o técnico Filipe Luís. Já o Sampaio Corrêa terá que disputar o quadrangular do rebaixamento. O Rubro-Negro agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Vitória na próxima terça-feira, buscando manter o ímpeto ofensivo reencontrado no Maracanã.