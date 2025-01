Guia dos estaduais: quando começam e onde assistir

O Campeonato Carioca puxa a fila do retorno das competições oficiais em 2025. Neste sábado, 11, três partidas dão o pontapé inicial do estadual no Rio de Janeiro, uma delas do Botafogo, atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores.

Além do Cariocão, outros 11 estaduais começam neste fim de semana: Alagoano, Baiano, Catarinense, Maranhense, Mato-Grossense, Paraibano, Paranaense, Pernambucano, Piauiense, Potiguar e Sergipano.

Entre os clubes da Série A, o Vitória abre o Campeonato Baiano no sábado, às 16h (de Brasília), diante do Barcelona, enquanto o Bahia visita o Jacuipense no domingo, 12, fora de casa.

No Pernambucano, o Sport encara também no sábado o Afogados, às 18h30, no estádio Vianão.

Principal competição estadual do país, o Paulistão começa somente no meio da próxima semana com jogos na quarta-feira, 15. O Mineiro, por sua vez, iniciará no sábado, 18, enquanto o Gaúcho na quarta seguinte, 22.

Algumas competições como Rondoniense, Tocantinense e Roraimense ó começam em fevereiro. O Amapaense tem início em março.

Confira onde assistir cada estadual:

Carioca

Início: 11 de janeiro

Onde assistir: Band e Globo (TV aberta), Bandplay, Band.com.br e Goat (streaming), SporTV (TV a cabo) e Premiere (Payperview)

Alagoano

Início: 11 de janeiro

Onde assistir: TV Pajuçara (TV aberta) e NN Play (YouTube)

Baiano

Início: 11 de janeiro

Onde assistir: TV Educativa (TV aberta e YouTube)

Catarinense

Início: 11 de janeiro

Onde assistir: NSC TV (TV aberta)

Maranhense

Início: 11 de janeiro

Onde assistir: TV Cidade (TV aberta)

Mato-Grossense

Início: 11 de janeiro

Onde assistir: TV Centro América (TV aberta)

Paraibano

Início: 11 de janeiro

Onde assistir: Cabo Branco e TV Paraíba (TV aberta), site do Jornal da Paraíba (Payperview) e Globo Esporte (streaming)

Paranaense

Início: 11 de janeiro

Onde assistir: RIC e TV Paraná Turismo (TV aberta)

Pernambucano

Início: 11 da janeiro

Onde assistir: Globo (TV aberta), Goat e TV FPF (YouTube)

Piauiense

Início: 11 de janeiro

Onde assistir: TV Cidade Verde (TV aberta e YouTube)

Potiguar

Início: 11 de janeiro

Onde assistir: TV Tropical (TV aberta) e Goat (YouTube)

Sergipano

Início: 11 de janeiro

Onde assistir: TV Atalaia (TV aberta e YouTube) e ITTV (Payperview)

Goiano

Início: 15 de janeiro

Onde assistir: TV Brasil Central (TV aberta), TV Alego (TV aberta e YouTube) e FGF TV (YouTube)

Paulista

Início: 15 de janeiro

Onde assistir: Record (TV aberta), TNT Sports, Max (TV a cabo) e CazéTV (YouTube)

Brasiliense

Início: 18 de janeiro

Onde assistir: Record TV (TV aberta e R7)

Capixaba

Início: 18 de janeiro

Onde assistir: TV Educativa (TV aberta e YouTube)

Cearense

Início: 18 de janeiro

Onde assistir: TV Verdes Mares (TV aberta), Goat e FCF TV (YouTube)

Mineiro

Início: 18 de janeiro

Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV a cabo) e Premiere (Payperview)

Paraense

Início: 18 de janeiro

Onde assistir: TV Cultura (TV aberta e streaming)

Sul-Mato-Grossense

Início: 18 de janeiro

Onde assistir: FFMS (YouTube)

Gaúcho

Início: 22 de janeiro

Onde assistir: Globo (TV aberta) SporTV (TV a cabo) e Premiere (Payperview)

Acreano

Início: 25 de janeiro

Onde assistir: TV Gazeta Rio Branco (TV aberta)

Amazonense

Início: 25 de janeiro

Onde assistir: TV A Crítica (TV aberta e YouTube)

Rondoniense

Início: 1 de fevereiro

Onde assistir: Rondovisão (TV aberta)

Tocantinense

Início: 1º de fevereiro

Onde assistir: TV Jovem Record

Roraimense

Início: 8 de fevereiro

Onde assistir: TV Imperial (TV aberta

Amapaense

Início: 8 de março

Onde assistir: TV Equinócio

